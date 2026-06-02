Ракети не буде чим збивати: українців попередили про страшний сценарій ударів РФ

У ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. Під атаками опинилися великі міста, зокрема Київ, Дніпро та Харків. Російська армія застосувала одночасно ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Кремль обрав саме ці міста: за його словами, це великі населені пункти, здатні впливати на громадську думку, а столиця традиційно залишається ключовою мішенню. Водночас він зазначив, що окупанти не переслідували конкретні військові цілі, а прагнули максимально завдати шкоди цивільним та інфраструктурі.

Особливістю атаки стало одночасне використання трьох типів озброєння — "Шахедів", крилатих та балістичних ракет — у три етапи протягом п’яти годин. Така тактика перевантажує українську систему протиповітряної оборони, роблячи її менш ефективною. Частково це пояснюється нестачею ракет для систем Patriot, а також відсутністю власного виробництва протиракет в Україні.

За словами Жданова, перша хвиля атаки була частково нейтралізована українською авіацією, проте друга та третя хвилі частково прорвали ППО. Експерт попередив, що Росія теоретично здатна завдавати подібних ударів регулярно, приблизно раз на тиждень, протягом кількох місяців.

Водночас Жданов відзначив, що на частоту та ефективність атак впливають три фактори: кількість підготовлених екіпажів, технічний стан літаків та фізичний стан пілотів. Наприклад, Ту-95 та Ту-160 вже не можуть брати на борт максимальну кількість ракет через технічні обмеження та високі витрати палива.

Незважаючи на це, українців рятує досвід реагування на повітряні тривоги, хоча кількість жертв залишається значною. За оцінками експерта, регулярні масовані обстріли можуть тривати доти, поки Росія зберігатиме виробничі потужності та підготовлені екіпажі.

