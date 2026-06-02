Ракеты нечем будет сбивать: украинцев предупредили о страшном сценарии ударов РФ

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Под атаками оказались крупные города, в частности, Киев, Днепр и Харьков. Российская армия применила одновременно ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов погибли и десятки раненых среди гражданского населения.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Кремль избрал именно эти города: по его словам, это большие населенные пункты, способные влиять на общественное мнение, а столица традиционно остается ключевой мишенью. В то же время он отметил, что оккупанты не преследовали конкретные военные цели, а стремились максимально нанести ущерб гражданским и инфраструктуре.

Особенностью атаки стало одновременное использование трех типов вооружения — "Шахедов", крылатых и баллистических ракет — в три этапа в течение пяти часов. Такая тактика перегружает украинскую систему противовоздушной обороны, делая ее менее эффективной. Отчасти это объясняется нехваткой ракет для систем Patriot, а также отсутствием собственного производства противоракет в Украине.

По словам Жданова, первая волна атаки была частично нейтрализована украинской авиацией, однако вторая и третья волны частично прорвали ПВО. Эксперт предупредил, что Россия теоретически способна наносить подобные удары регулярно, примерно раз в неделю, в течение нескольких месяцев.

В то же время, Жданов отметил, что на частоту и эффективность атак влияют три фактора: количество подготовленных экипажей, техническое состояние самолетов и физическое состояние пилотов. К примеру, Ту-95 и Ту-160 уже не могут брать на борт максимальное количество ракет из-за технических ограничений и высоких расходов топлива.

Несмотря на это, украинцев спасает опыт реагирования на воздушные тревоги, хотя количество жертв остается значительным. По оценкам эксперта, регулярные массированные обстрелы могут продолжаться, пока Россия будет сохранять производственные мощности и подготовленные экипажи.

