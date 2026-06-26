Це справжня пастка: стало відомо, коли Крим остаточно здригнеться від найгіршого

Окупований Крим дедалі частіше стає ціллю українських ударів, що вже впливає на логістику російських військ. На цьому тлі біля Кримського мосту утворюються багатокілометрові затори, адже багато росіян намагаються залишити півострів. Якщо ж ключові транспортні маршрути будуть остаточно виведені з ладу, окупаційні сили можуть зіткнутися із серйозними проблемами із забезпеченням. Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко.

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За його словами, зараз Росія використовує кілька шляхів для постачання військ у Криму. Йдеться про невеликі мости з тимчасово окупованої частини Херсонської області, Кримський міст, а також морські маршрути. Водночас поромні переправи через Керченську протоку вже були знищені або серйозно пошкоджені українськими Силами безпілотних систем.

"Поромні переправи, які рухаються по Керченській протоці, – це дуже легка ціль. Впевнений, якщо там будуть з'являтися нові пороми, то їхні дні будуть досить короткими", – наголосив Стерненко.

Він також зазначив, що залишки кораблів Чорноморського флоту РФ могли б використовуватися для логістики, однак російське командування уникає ризикованих виходів із Новоросійська. Повітряне постачання, за оцінкою Стерненка, також суттєво обмежене, оскільки Крим перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони.

"Коли росіяни захопили Крим, то думали, що це їхній плацдарм. А насправді виявилося, що тимчасово окупований український півострів – це пастка, в якій вони можуть опинитися і обов'язково опиняться. Росіяни будуть перебувати на півострові без можливості звідти виїхати або доставити щось туди. Тому що робота триває щодо знищення мостів, які ведуть до Криму з Херсонської області", – заявив він.

На думку Стерненка, демонтаж Кримського мосту є лише питанням часу.

Портал "Коментарі" раніше писав, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейські країни не послаблювати підтримку України та продовжувати нарощувати тиск на Росію. Таку заяву він зробив на тлі активізації українських далекобійних ударів по військових об'єктах на території РФ, повідомляє Bloomberg.