Это настоящая ловушка: стало известно, когда Крым окончательно дрогнет от самого худшего

Оккупированный Крым все чаще становится целью украинских ударов, что уже влияет на логистику российских войск. На этом фоне у Крымского моста образуются многокилометровые пробки, ведь многие россияне пытаются покинуть полуостров. Если ключевые транспортные маршруты будут окончательно выведены из строя, оккупационные силы могут столкнуться с серьезными проблемами с обеспечением. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко.

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По его словам, сейчас Россия использует несколько путей для снабжения войсками в Крыму. Речь идет о небольших мостах из временно оккупированной части Херсонской области, Крымском мосте, а также морских маршрутах. В то же время паромные переправы через Керченский пролив уже были уничтожены или серьезно повреждены украинскими Силами беспилотных систем.

"Паромные переправы, которые двигаются по Керченскому проливу, – это очень легкая цель. Уверен, если там будут появляться новые паромы, то их дни будут достаточно короткими", – подчеркнул Стерненко.

Он также отметил, что остатки кораблей Черноморского флота РФ могли бы использоваться для логистики, однако российское командование избегает рискованных выходов из Новороссийска. Воздушные поставки, по оценке Стерненко, также существенно ограничены, поскольку Крым находится под огненным контролем украинских Сил обороны.

"Когда россияне захватили Крым, то думали, что это их плацдарм. А на самом деле оказалось, что временно оккупированный украинский полуостров – это ловушка, в которой они могут оказаться и обязательно окажутся. Россияне будут находиться на полуострове без возможности оттуда уехать или доставить что-нибудь туда. Потому что работа продолжается". – заявил он.

По мнению Стерненко, демонтаж Крымского моста только вопрос времени.

Портал "Комментарии" ранее писал , что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны не ослаблять поддержку Украины и продолжать наращивать давление на Россию. Такое заявление он сделал на фоне активизации украинских дальнобойных ударов по военным объектам на территории РФ, сообщает Bloomberg.