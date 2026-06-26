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"Час для стратегічного терпіння": у ЄС висунули жорстку вимогу щодо покарання Росії

Через великі людські втрати РФ дедалі ближче до критичної межі, але точний час закінчення війни передбачити неможливо

26 червня 2026, 20:35
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Клименко Елена

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейські країни не послаблювати підтримку України та продовжувати нарощувати тиск на Росію. Таку заяву він зробив на тлі активізації українських далекобійних ударів по військових об'єктах на території РФ, повідомляє Bloomberg.

"Час для стратегічного терпіння": у ЄС висунули жорстку вимогу щодо покарання Росії

Фото: з відкритих джерел

За словами естонського дипломата, значні втрати російської армії свідчать про те, що Москва поступово наближається до критичного рубежу. Водночас він наголосив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли саме завершиться війна.

"Зараз саме час проявити стратегічне терпіння, посилити тиск на Росію та бути готовими до будь-яких реакцій з її боку. Це може стати відправною точкою для завершення війни", – заявив Цахкна. 

Очільник естонського МЗС також зазначив, що, попри спроби Кремля роз'єднати західних партнерів, країни Європи демонструють більшу згуртованість, ніж очікувалося. За його словами, Росія прагне відтіснити Європу від процесу врегулювання війни та представити її лише як нейтрального посередника, а не союзника України.

На думку Цахкни, саме подальше посилення санкційного, політичного та військового тиску може змусити Кремль переглянути свою позицію.

"Європа та Україна – на одному боці. Більше тиску, більше підтримки України з боку Європи – і, можливо, тоді настане той момент, коли Путін буде готовий до переговорів, але поки що цього немає", – підкреслив міністр. 

Портал "Коментарі" вже писав, що цього року значно менше польських міст погоджуються приймати українських дітей на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс".



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