"Время для стратегического терпения": в ЕС выдвинули жесткое требование о наказании России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны не ослаблять поддержку Украины и продолжать наращивать давление на Россию. Такое заявление он сделал на фоне активизации украинских дальнобойных ударов по военным объектам на территории РФ, сообщает Bloomberg.

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По словам эстонского дипломата, значительные потери русской армии свидетельствуют о том, что Москва постепенно приближается к критическому рубежу. В то же время он подчеркнул, что сейчас невозможно спрогнозировать, когда завершится война.

"Сейчас самое время проявить стратегическое терпение, усилить давление на Россию и быть готовыми к любым реакциям с ее стороны. Это может стать отправной точкой для завершения войны", – заявил Цахкна.

Глава эстонского МИД также отметил, что несмотря на попытки Кремля разъединить западных партнеров, страны Европы демонстрируют большую сплоченность, чем ожидалось. По его словам, Россия стремится оттеснить Европу от процесса урегулирования войны и представить ее как нейтрального посредника, а не союзника Украины.

По мнению Цахкны, самое дальнейшее усиление санкционного, политического и военного давления может заставить Кремль пересмотреть свою позицию.

"Европа и Украина – на одной стороне. Больше давления, больше поддержки Украины со стороны Европы – и, возможно, тогда наступит тот момент, когда Путин будет готов к переговорам, но пока этого нет", – подчеркнул министр.

Портал "Комментарии" уже писал, что в этом году гораздо меньше польских городов соглашаются принимать украинских детей на летний отдых и оздоровление. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".