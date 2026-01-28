Це щось нове: російський військовополонений не хоче на обмін

У мережі з’явився запис розмови з російським військовополоненим, який категорично не хоче повертатися до Росії в межах обміну. Чоловік просить свою матір не звертатися до жодних інстанцій і не робити жодних кроків для його повернення, аби знову не опинитися на фронті.

Російський військовополонений відмовляється від обміну

За словами полоненого, служба в російській армії для нього стала синонімом "м’ясних штурмів", де життя солдатів не має жодної цінності, а повернення з полону означає повторне відправлення на передову без шансів вижити. Саме тому він свідомо обирає залишатися в українському полоні, вважаючи це єдиним способом зберегти життя.

Цей випадок називають унікальним прикладом "прозріння" серед військових РФ, коли інстинкт самозбереження бере гору над пропагандою та страхом перед власною державою. Фраза полоненого — "Не треба ні з ким зв’язуватися, я не хочу на обмін" — стала показовою ілюстрацією реального ставлення російських солдатів до служби в армії РФ.

Фактично російський військовий визнає, що в полоні в України він почувається безпечніше, ніж серед "своїх", де його чекає лише черговий штурм і висока ймовірність загибелі.

