Это что-то новое: российский военнопленный не хочет на обмен

В сети появилась запись разговора с российским военнопленным, которая категорически не хочет возвращаться в Россию в рамках обмена. Муж просит свою мать не обращаться ни в какие инстанции и не предпринимать никаких шагов для его возвращения, чтобы снова не оказаться на фронте.

Российский военнопленный отказывается от обмена

По словам пленника, служба в российской армии для него стала синонимом "мясных штурмов", где жизнь солдат не имеет никакой ценности, а возвращение из плена означает повторную отправку на передовую без шансов выжить. Именно поэтому он намеренно выбирает оставаться в украинском плену, считая это единственным способом сохранить жизнь.

Этот случай называют уникальным примером "прозрения" среди военных РФ, когда инстинкт самосохранения одерживает верх над пропагандой и страхом перед собственным государством. Фраза пленника – "Не надо ни с кем связываться, я не хочу на обмен" – стала показательной иллюстрацией реального отношения российских солдат к службе в армии РФ.

Фактически российский военный признает, что в плену у Украины он чувствует себя безопаснее, чем среди своих, где его ждет лишь очередной штурм и высокая вероятность гибели.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска готовятся к масштабной комбинированной атаке по энергетическим и газовым объектам Украины, которая может стать одной из самых мощных за весь зимний период. По данным мониторинговых каналов, удар возможен ближе к выходным или в начале следующей недели – именно тогда, когда температура снова может опуститься до минус 20 градусов.

Сообщается, что враг провел плотную разведку энергетических и критических объектов в Киевской, Житомирской, Львовской и непосредственно в столице. Атака может происходить в два отдельных этапа, разнесенных во времени. Первый этап, по предварительным оценкам, будет сосредоточен в Киеве и будет предусматривать комбинированное применение баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. В рамках этого удара враг может задействовать ракеты разных типов воздушного и наземного базирования вместе с дронами-камикадзе.

