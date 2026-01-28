Это что-то новое: российский военнопленный не хочет на обмен

Рубрики
В сети появилась запись разговора с российским военнопленным, которая категорически не хочет возвращаться в Россию в рамках обмена. Муж просит свою мать не обращаться ни в какие инстанции и не предпринимать никаких шагов для его возвращения, чтобы снова не оказаться на фронте.
Российский военнопленный отказывается от обмена
По словам пленника, служба в российской армии для него стала синонимом "мясных штурмов", где жизнь солдат не имеет никакой ценности, а возвращение из плена означает повторную отправку на передовую без шансов выжить. Именно поэтому он намеренно выбирает оставаться в украинском плену, считая это единственным способом сохранить жизнь.
Этот случай называют уникальным примером "прозрения" среди военных РФ, когда инстинкт самосохранения одерживает верх над пропагандой и страхом перед собственным государством. Фраза пленника – "Не надо ни с кем связываться, я не хочу на обмен" – стала показательной иллюстрацией реального отношения российских солдат к службе в армии РФ.
Фактически российский военный признает, что в плену у Украины он чувствует себя безопаснее, чем среди своих, где его ждет лишь очередной штурм и высокая вероятность гибели.