Це рішення “вб'є” Путіна: експерт пояснив, про що в Кремлі навіть бояться думати

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Кречмаровская Наталия
Росія не має переваг на фронті, до того ж удари по НПЗ залишили росіян як на фронті, так і в тилу без бензину. Щоб отримати перевагу у війні проти України одним зі шляхів для лідера РФ Володимира Путіна може бути проведення мобілізації.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, чому Путін боїться цього рішення.
Навіть якщо провести мобілізацію, то, за словами експерта, з логістикою виникають проблеми, адже Україна її вибиває. Також на фронті українські захисники розширюють кіл-зону з 30 до 200 км. На фронт, підкреслив він, так просто не доїдеш.
За словами експерта, Путін тягнутиме до виборів восени, адже у Кремлі аналізують настрої росіян. Загородній зазначив, що проблеми у РФ будуть наростати — уже є удари по тилу, чого раніше навіть уявити не могли, нестача бензину, розширення кіл-зони на фронті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Путіна, на думку Арестовича, починаються жахливі часи.