Це рішення “вб'є” Путіна: експерт пояснив, про що в Кремлі навіть бояться думати

Росія не має переваг на фронті, до того ж удари по НПЗ залишили росіян як на фронті, так і в тилу без бензину. Щоб отримати перевагу у війні проти України одним зі шляхів для лідера РФ Володимира Путіна може бути проведення мобілізації.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, чому Путін боїться цього рішення.

“Якби так все було просто з мобілізацією, вони б давно її провели, але вони проводять дослідження і вони знають, що це дуже болюча тема. До того ж якщо він почне мобілізацію, виникне питання: куди поділися попередні люди? Він же говорив про перемоги скрізь. Вже генерали, воєнкори розуміють, що рівень технологізації української армії вже такий, що вирішити щось складно”, — пояснив експерт.

Навіть якщо провести мобілізацію, то, за словами експерта, з логістикою виникають проблеми, адже Україна її вибиває. Також на фронті українські захисники розширюють кіл-зону з 30 до 200 км. На фронт, підкреслив він, так просто не доїдеш.

“Через місяць буде питання, як прогодувати тих людей, які вже зараз знаходяться на території України. Тобто це та історія, про яку зараз багато говорять воєнні експерти. Можна щось захопити, але як це контролювати? Захопили вони тут, наприклад, Луганську область, але кілзона розширюється. І вже над Луганськом літають дрони", — зазначив Загородній.

За словами експерта, Путін тягнутиме до виборів восени, адже у Кремлі аналізують настрої росіян. Загородній зазначив, що проблеми у РФ будуть наростати — уже є удари по тилу, чого раніше навіть уявити не могли, нестача бензину, розширення кіл-зони на фронті.

“Надлам відбувся. Це відчувається і у зетників, це відчувається у генералітету. Вони розуміють, що це тупік”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Путіна, на думку Арестовича, починаються жахливі часи.



