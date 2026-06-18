Это решение "убьет" Путина: эксперт объяснил, о чем в Кремле даже боятся думать

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Кречмаровская Наталия
У России нет преимуществ на фронте, к тому же удары по НПЗ оставили россиян как на фронте, так и в тылу без бензина. Чтобы получить преимущество в войне против Украины, одним из путей для лидера РФ Владимира Путина может быть проведение мобилизации.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, почему Путин опасается этого решения.
Даже если провести мобилизацию, то, по словам эксперта, возникают проблемы с логистикой, ведь Украина ее выбивает. Также на фронте украинские защитники расширяют килл-зону с 30 до 200 км. На фронт, подчеркнул он, так просто не доедешь.
По словам эксперта, Путин будет тянуть к выборам осенью, ведь в Кремле анализируют настроения россиян. Загородний отметил, что проблемы у РФ будут нарастать – уже есть удары по тылу, чего раньше даже представить не могли, нехватка бензина, расширение килл-зоны на фронте.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Путина, по мнению Арестовича, начинаются ужасные времена.