Это решение "убьет" Путина: эксперт объяснил, о чем в Кремле даже боятся думать

У России нет преимуществ на фронте, к тому же удары по НПЗ оставили россиян как на фронте, так и в тылу без бензина. Чтобы получить преимущество в войне против Украины, одним из путей для лидера РФ Владимира Путина может быть проведение мобилизации.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, почему Путин опасается этого решения.

"Если бы так все было просто с мобилизацией, они бы давно ее провели, но они проводят исследования и они знают, что это очень болезненная тема. К тому же если он начнет мобилизацию, возникнет вопрос: куда делись предыдущие люди? Он же говорил о победах везде. Уже генералы, военкоры понимают, что уровень технологизации украинской армии уже таков, что решить что-то сложно”, — объяснил эксперт.

Даже если провести мобилизацию, то, по словам эксперта, возникают проблемы с логистикой, ведь Украина ее выбивает. Также на фронте украинские защитники расширяют килл-зону с 30 до 200 км. На фронт, подчеркнул он, так просто не доедешь.

"Через месяц будет вопрос, как прокормить тех людей, которые уже сейчас находятся на территории Украины. То есть это та история, о которой сейчас много говорят военные эксперты. Можно что-то захватить, но как это контролировать? Захватили они здесь, например, Луганскую область, но килл-зона расширяется. И уже над Луганском летают дроны", — отметил Загородний.

По словам эксперта, Путин будет тянуть к выборам осенью, ведь в Кремле анализируют настроения россиян. Загородний отметил, что проблемы у РФ будут нарастать – уже есть удары по тылу, чего раньше даже представить не могли, нехватка бензина, расширение килл-зоны на фронте.

"Надлом произошел. Это чувствуется и у зетников, это чувствуется в генералитете. Они понимают, что это тупик", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Путина, по мнению Арестовича, начинаются ужасные времена.



