Це рішення дорого обійдеться Україні: про що попередили в Раді

Топпосадовці в Україні неодноразово заявляли про недосяжність цілей, які поставила перед собою Росія у війні, про великі втрати ворога та успіхи ЗСУ у знищенні окупантів. Однак у Раді наголошують, що ціною продовження війни будуть великі втрати з української сторони, і все ж таки доведеться домовлятися.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход прокоментувала деякі заяви. Так, за її словами, заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що Росії знадобиться півтора року, щоб захопити весь Донбас, лише ціною втрати всього угрупування армії РФ, яке зараз перебуває на окупованих територіях України.

Політик зазначила, що Паліса, напевно, погано розуміє, що Україні треба мир, а не продовжувати щодня втрачати величезну кількість людей. За її словами, “без кінця можемо говорити, скільки та чого знадобиться Росії, але питання в тому, скільки ми покладемо українців для того, щоб продовжувати воювати ще півтора року”.

“Всі війни завжди закінчувались перемовинами. І якщо ми не завершимо її зараз, то питання буде тільки в тому, коли ми знову повернемось до перемовного процесу і яка буде ціна його перенесення на рік чи півтора”, — переконана народна депутатка.

Голова Офісу президента Кирило Буданов, як зауважила Скороход, зазначив, що зрештою, прийдеться констатувати: "або ми знайшли рішення і завершуємо цю війну, або... продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо досить якісно і професійно".

“Мені сумно чути такі заяви, знаючи, що щомісячна потреба в мобілізації – 35 тис. людей. Чи варте продовження війни знищення нації? Чи все ж варто домовитись і перестати стирати людей в Україні?”, — підсумувала нардепка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як, на думку народних депутатів, ситуація на Близькому Сході відобразиться на Україні.



