Это решение дорого обойдется Украине: о чем предупредили в Раде

Топ-чиновники в Украине неоднократно заявляли о недостижимости целей, которые поставила перед собой Россия в войне, о больших потерях врага и успехах ВСУ в уничтожении оккупантов. Однако в Раде отмечают, что ценой продолжения войны будут большие потери с украинской стороны, и все же придется договариваться.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход прокомментировала некоторые заявления. Так, по ее словам, заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что России понадобится полтора года, чтобы захватить весь Донбасс, только ценой потери всей группировки армии РФ, которая сейчас находится на оккупированных территориях Украины.

Политик отметила, что Палиса, наверное, плохо понимает, что Украине нужен мир, а не продолжать каждый день терять огромное количество людей. По ее словам, "без конца можем говорить, сколько и чего понадобится России, но вопрос в том, сколько мы положим украинцев для того, чтобы продолжать воевать еще полтора года".

"Все войны всегда заканчивались переговорами. И если мы не завершим ее сейчас, то вопрос будет только в том, когда мы снова вернемся к переговорному процессу и какова будет цена его переноса на год или полтора", — убеждена народная депутат.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов, как заметила Скороход, отметил, что в конце концов придется констатировать: "либо мы нашли решение и завершаем эту войну, либо... продолжаем убивать друг друга, что мы делаем достаточно качественно и профессионально".

"Мне грустно слышать такие заявления, зная, что ежемесячная потребность в мобилизации — 35 тыс. человек. Стоит ли продолжение войны уничтожения нации? Все же стоит договориться и перестать стирать людей в Украине?", — подытожила нардепка.

