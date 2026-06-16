“Це просто розірве країну”: в Раді розповіли про велику несправедливість у війні в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна, розв’язана Росією, також проводиться мобілізація. Військові ТЦК застосовують також силові методи залучення чоловіків до війська. Разом з тим в Україні викривають схеми ухилення від мобілізації — вартість “послуги” обчислюється тисячами і навіть десятками тисяч доларів. В Раді вказують на велику несправедливість у війні в Україні.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про несправедливість, яка обурює людей. І, за словами політика, всі про це знають і не хочуть про це говорити.
Парламентар зауважив, що насправді більш за всіх страждають бідні люди і саме вони зазнають найбільших втрат.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, українці обурені несправедливою мобілізацією та намаганням влади “закрутити гайки” у всіх питаннях.