“Це просто розірве країну”: в Раді розповіли про велику несправедливість у війні в Україні

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна, розв’язана Росією, також проводиться мобілізація. Військові ТЦК застосовують також силові методи залучення чоловіків до війська. Разом з тим в Україні викривають схеми ухилення від мобілізації — вартість “послуги” обчислюється тисячами і навіть десятками тисяч доларів. В Раді вказують на велику несправедливість у війні в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про несправедливість, яка обурює людей. І, за словами політика, всі про це знають і не хочуть про це говорити.

“Війна перетворилась в війну для бідних. Для багатих давно створили можливість відкупитися. Так, є окремі багаті, які цим не користуються, але їх мало. Інші — їх загнали в ці умови і вони відкупилися, створивши колосальний потік корупційного бабла, який тече на саму гору. І ця війна залишилась для бідних — для тих, хто не може відкупитися”, — пояснив політик.

Парламентар зауважив, що насправді більш за всіх страждають бідні люди і саме вони зазнають найбільших втрат.

“І це теж несправедливо. Як так сталося, що від держави, в якій Зеленський розповідав, що всі будуть президентами, всі стали ухилянтами та негідниками, крім тих, хто відкупився? Це є абсолютно ненормально. І це те, що ми маємо терміново змінювати, іншого варіанту немає, бо інакше це просто розірве країну”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, українці обурені несправедливою мобілізацією та намаганням влади “закрутити гайки” у всіх питаннях.