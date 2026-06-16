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“Це просто розірве країну”: в Раді розповіли про велику несправедливість у війні в Україні

Народний депутат Гончаренко розповів про велику несправедливість у війні в Україні

16 червня 2026, 17:02
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Кречмаровская Наталия

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна, розв’язана Росією, також проводиться мобілізація. Військові ТЦК застосовують також силові методи залучення чоловіків до війська. Разом з тим в Україні викривають схеми ухилення від мобілізації — вартість “послуги” обчислюється тисячами і навіть десятками тисяч доларів. В Раді вказують на велику несправедливість у війні в Україні. 

“Це просто розірве країну”: в Раді розповіли про велику несправедливість у війні в Україні

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про несправедливість, яка обурює людей. І, за словами політика, всі про це знають і не хочуть про це говорити.

“Війна перетворилась в війну для бідних. Для багатих давно створили можливість відкупитися. Так, є окремі багаті, які цим не користуються, але їх мало. Інші — їх загнали в ці умови і вони відкупилися, створивши колосальний потік корупційного бабла, який тече на саму гору. І ця війна залишилась для бідних — для тих, хто не може відкупитися”, — пояснив політик. 

Парламентар зауважив, що насправді більш за всіх страждають бідні люди і саме вони зазнають найбільших втрат.

“І це теж несправедливо. Як так сталося, що від держави, в якій Зеленський розповідав, що всі будуть президентами, всі стали ухилянтами та негідниками, крім тих, хто відкупився? Це є абсолютно ненормально. І це те, що ми маємо терміново змінювати, іншого варіанту немає, бо інакше це просто розірве країну”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, українці обурені несправедливою мобілізацією та намаганням влади “закрутити гайки” у всіх питаннях.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zWj2Cp6KhOA
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