"Это просто разорвет страну": в Раде рассказали о большой несправедливости в войне в Украине

В Украине пятый год идет полномасштабная война, развязанная Россией, также проводится мобилизация. Военные ТЦК используют также силовые способы привлечения мужчин в войско. Вместе с тем, в Украине разоблачают схемы уклонения от мобилизации — стоимость "услуги" исчисляется тысячами и даже десятками тысяч долларов. В Раде указывают на несправедливость в войне в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о возмущающей людей несправедливости. И, по словам политика, все об этом знают и не хотят об этом говорить.

"Война превратилась в войну для бедных. Для богатых давно создали возможность откупиться. Да, есть отдельные богатые, которые этим не пользуются, но их мало. Другие — их загнали в эти условия и они откупились, создав колоссальный поток коррупционного бабла, который течет на самый верх. И эта война осталась для бедных – для тех, кто не может откупиться”, – объяснил политик.

Парламентарий отметил, что на самом деле больше всех страдают бедные люди и именно они терпят наибольшие потери.

"И это тоже несправедливо. Как так произошло, что от государства, в котором Зеленский рассказывал, что все будут президентами, все стали уклоняющимися и негодяями, кроме откупившихся? Это абсолютно ненормально. И это то, что мы должны срочно менять, другого варианта нет, потому что иначе это просто разорвет страну", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, украинцы возмущены несправедливой мобилизацией и попыткой власти "закрутить гайки" во всех вопросах.