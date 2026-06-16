"Это просто разорвет страну": в Раде рассказали о большой несправедливости в войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине пятый год идет полномасштабная война, развязанная Россией, также проводится мобилизация. Военные ТЦК используют также силовые способы привлечения мужчин в войско. Вместе с тем, в Украине разоблачают схемы уклонения от мобилизации — стоимость "услуги" исчисляется тысячами и даже десятками тысяч долларов. В Раде указывают на несправедливость в войне в Украине.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о возмущающей людей несправедливости. И, по словам политика, все об этом знают и не хотят об этом говорить.
Парламентарий отметил, что на самом деле больше всех страдают бедные люди и именно они терпят наибольшие потери.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, украинцы возмущены несправедливой мобилизацией и попыткой власти "закрутить гайки" во всех вопросах.