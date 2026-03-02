Це просто нереально: звільнено 9 населених пунктів

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
З початку наступальної операції на Олександрівському напрямку угруповання Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнило дев’ять населених пунктів.
Олександрівський напрямок
Ще три населені пункти зачищені від противника в зоні відповідальності угруповання. Наразі триває робота над звільненням кількох інших — активні бойові дії на напрямку продовжуються.
За даними військових, з 29 січня 2026 року втрати противника склали 6537 осіб. Із них 4355 — безповоротні, 2167 — санітарні, ще 15 військовослужбовців потрапили в полон.
Втрати озброєння та військової техніки становлять 419 одиниць. Зокрема, знищено 14 бойових броньованих машин, 242 автомобільної техніки, 49 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 6 одиниць спеціальної техніки, 105 мото- та квадроциклів, 7 танків та 147 одиниць артилерії.
Окремо повідомляється про знищення 611 безпілотників літакового типу та 108 пускових установок безпілотних апаратів.
Операція триває.