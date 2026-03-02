Це просто нереально: звільнено 9 населених пунктів

З початку наступальної операції на Олександрівському напрямку угруповання Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнило дев’ять населених пунктів.

Олександрівський напрямок

Ще три населені пункти зачищені від противника в зоні відповідальності угруповання. Наразі триває робота над звільненням кількох інших — активні бойові дії на напрямку продовжуються.

За даними військових, з 29 січня 2026 року втрати противника склали 6537 осіб. Із них 4355 — безповоротні, 2167 — санітарні, ще 15 військовослужбовців потрапили в полон.

Втрати озброєння та військової техніки становлять 419 одиниць. Зокрема, знищено 14 бойових броньованих машин, 242 автомобільної техніки, 49 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 6 одиниць спеціальної техніки, 105 мото- та квадроциклів, 7 танків та 147 одиниць артилерії.

Окремо повідомляється про знищення 611 безпілотників літакового типу та 108 пускових установок безпілотних апаратів.

Операція триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у складі Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють” створено новий інноваційний підрозділ безпілотних систем — батальйон “Крук”.

Про це повідомили в Національній поліції України. До складу батальйону входять ударні FPV-дрони, важкі бомбери, системи розвідки, засоби протидії ворожим безпілотникам, а також інженерний хаб для обслуговування та модернізації техніки. У підрозділі відкриті вакансії для пілотів FPV-дронів і бомберів, техніків-ремонтників безпілотних авіаційних комплексів та логістів.

