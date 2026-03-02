logo

Война с Россией Это просто нереально: освобождены 9 населенных пунктов
commentss НОВОСТИ Все новости

Это просто нереально: освобождены 9 населенных пунктов

С начала операции на Александровском направлении ДШУ освободили 9 населенных пунктов

2 марта 2026, 23:05
Автор:
avatar

Ткачова Марія

С начала наступательной операции на Александровском направлении группировки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили девять населенных пунктов.

Это просто нереально: освобождены 9 населенных пунктов

Александровское направление

Еще три населенных пункта зачищены от противника в зоне ответственности группировки. В настоящее время идет работа над увольнением нескольких других — активные боевые действия на направлении продолжаются.

По данным военных, с 29 января 2026 г. потери противника составили 6537 человек. Из них 4355 – безвозвратные, 2167 – санитарные, еще 15 военнослужащих попали в плен.

Утраты вооружения и военной техники составляют 419 единиц. В частности, уничтожены 14 боевых бронированных машин, 242 автомобильной техники, 49 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны, 6 единиц специальной техники, 105 мото- и квадроциклов, 7 танков и 147 единиц арты.

Отдельно сообщается об уничтожении 611 беспилотников самолетного типа и 108 пусковых установок беспилотных аппаратов.

Операция продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в составе Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" создано новое инновационное подразделение беспилотных систем — батальон "Крук".
Об этом сообщили в национальной полиции Украины. В состав батальона входят ударные FPV-дроны, тяжелые бомберы, системы разведки, средства противодействия вражеским беспилотникам, а также инженерный хаб для обслуживания и модернизации техники. В подразделе открыты вакансии для пилотов FPV-дронов и бомберов, техников-ремонтников беспилотных авиационных комплексов и логистов.



Источник: https://t.me/bpz_ukraine/86869
