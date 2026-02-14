Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Politico висловив занепокоєння щодо підходів чинної адміністрації США до завершення війни. На думку глави держави, Вашингтон наразі схиляється до того, щоб підштовхувати до поступок саме українську сторону.

«Це простіше, але невірно»: Президент України застеріг Білий дім від тиску на Київ замість Москви

"Як я бачу, вони швидше подають сигнали про те, що на компроміси повинна йти Україна, а не Росія. Я думаю, що це неправильна позиція. Хоча, звичайно, це простіше", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що без потужного зовнішнього впливу на Кремль досягти справедливого миру буде неможливо, адже російський лідер не налаштований на реальні домовленості за власною волею.

"Путін зупинить цю війну, якщо на нього буде чинитися справжній тиск", — переконаний глава держави.

Зеленський додав, що попри значну фінансову та гуманітарну допомогу від Європи, саме Сполучені Штати володіють необхідними важелями сили, здатними змусити Росію припинити агресію. На його переконання, фокус міжнародних зусиль має бути спрямований на примус агресора до миру, а не на пошук компромісів коштом України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Російська Федерація налаштована на укладення домовленостей щодо завершення війни, і закликав президента України Володимира Зеленського до рішучих кроків. Про це повідомляє Clash Report.

За словами Трампа, зараз настав момент, коли український лідер має проявити ініціативу, щоб не втратити стратегічний шанс. "Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість", — підкреслив Трамп.