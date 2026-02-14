Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico выразил обеспокоенность подходами действующей администрации США к завершению войны. По мнению главы государства, Вашингтон склоняется к тому, чтобы подталкивать к уступкам именно украинскую сторону.

«Это проще, но неверно»: Президент Украины предостерег Белый дом от давления на Киев вместо Москвы

"Как я вижу, они, скорее, подают сигналы о том, что на компромиссы должна идти Украина, а не Россия. Я думаю, это неправильная позиция. Хотя, конечно, это проще", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что без мощного внешнего влияния на Кремль добиться справедливого мира будет невозможно, ведь российский лидер не настроен на реальные договоренности по собственной воле.

"Путин остановит эту войну, если на него будет оказываться настоящее давление", — убежден глава государства.

Зеленский добавил, что, несмотря на значительную финансовую и гуманитарную помощь от Европы, именно Соединенные Штаты обладают необходимыми рычагами силы, способными заставить Россию прекратить агрессию. По его убеждению, фокус международных усилий должен быть направлен на принуждение агрессора к миру, а не на поиск компромиссов на средства Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Российская Федерация настроена на заключение договоренностей по завершению войны, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к решительным шагам. Об этом сообщает Clash Report.

По словам Трампа, сейчас настал момент, когда украинский лидер должен проявить инициативу, чтобы не упустить стратегический шанс. "Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит отличную возможность", — подчеркнул Трамп.