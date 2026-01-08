Це-повний абсурд: експерт попередив українців про нову страшну загрозу

Політолог Сергій Таран в ефірі каналу "Еспресо" поділився думкою про можливі вибори під час воєнного стану. За його словами, хоча на папері такі вибори можуть мати місце, на практиці вони не можуть бути повноцінними. Вибори, на його думку, повинні проходити в умовах, коли кожен громадянин має рівні можливості для участі, включно з військовими, які повинні мати право не лише голосувати, а й балотуватися. Під час воєнного стану військові не можуть залишити свої частини для участі в політичному процесі, і це створює серйозну проблему.

Фото: з відкритих джерел

"Це абсурдно. Якщо військові, які на передовій боронять країну, не будуть частиною політичного процесу, це буде виглядати неправильно і неетично", — наголосив Таран.

Політолог підкреслив важливість участі військових у виборах, адже без них політична ситуація стане неповною.

Окрім того, за словами Тарана, політики також не зможуть брати активну участь у виборчій кампанії, адже під час воєнного стану немає тієї свободи слова, яка є в мирний час. Виборці позбавлені можливості агітувати та вести кампанії, а політична боротьба стає неефективною.

"Також виборці втрачають право на таємне голосування. Це основа демократичних виборів. Якщо голосування відбувається онлайн, неможливо гарантувати, що воно буде справедливим і що люди не зазнають наслідків за свій вибір," — зазначив він.

За його словами, у разі проведення виборів під час війни, вони можуть викликати сумніви щодо своєї легітимності.

Таран впевнений, що вибори, організовані в умовах воєнного стану, не вирішать ключових проблем. Навпаки, після завершення війни, коли настане мир, питання проведення справжніх демократичних виборів стане пріоритетним для політиків та громадян.

"Якщо вибори будуть проведені в умовах війни, вони будуть сприйняті як нелегітимні, і це призведе до подальших розколів у суспільстві," — підсумував політолог.

