Это полный абсурд: эксперт предупредил украинцев о новой страшной угрозе

Политолог Сергей Таран в эфире канала "Эспрессо" поделился мнением о возможных выборах во время военного положения. По его словам, хотя на бумаге такие выборы могут иметь место, на практике они не могут быть полноценными. Выборы, по его мнению, должны проходить в условиях, когда каждый гражданин имеет равные возможности для участия, включая военных, которые должны иметь право не только голосовать, но и баллотироваться. Во время военного положения военные не могут оставить свои части для участия в политическом процессе, что создает серьезную проблему.

Фото: из открытых источников

"Это абсурдно . Если военные, которые на передовой защищают страну, не будут частью политического процесса, это будет выглядеть неправильно и неэтично ", - подчеркнул Таран.

Политолог подчеркнул важность участия военных в выборах, ведь без них политическая ситуация станет неполной.

Кроме того, по словам Тарана, политики также не смогут активно участвовать в избирательной кампании, ведь во время военного положения нет той свободы слова, которая есть в мирное время. Избиратели лишены возможности агитировать и вести кампании, а политическая борьба становится неэффективной.

"Также избиратели теряют право на тайное голосование. Это основа демократических выборов. Если голосование проходит онлайн, невозможно гарантировать, что оно будет справедливым и что люди не испытают последствий за свой выбор," — отметил он.

По его словам, в случае проведения выборов во время войны, они могут вызывать сомнения в своей легитимности.

Таран уверен, что выборы, организованные в условиях военного положения, не решат ключевые проблемы. Напротив, после завершения войны, когда наступит мир, вопрос проведения настоящих демократических выборов станет приоритетным для политиков и граждан.

"Если выборы будут проведены в условиях войны, они будут восприняты как нелегитимные, и это приведет к дальнейшим расколам в обществе", — подытожил политолог.

