Євросоюз прямо допомагає Путіну продовжувати жорстку війну в Україні: докази вражають

Уряди європейських країн піддають критиці свою роль у фінансуванні війни Росії в Україні через імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Нові дані вказують, що Кремль у 2024 році отримав близько 7,2 млрд євро від продажу СПГ до ЄС. Це стало можливим завдяки обсягам поставок із російського СПГ-комплексу на півострові Ямал, що постачає газ до європейських портів. Інформація була отримана через аналіз правозахисної НУО Urgewald, про що повідомляє The Guardian.

"Брюссель обіцяв заборонити імпорт російського СПГ до 2027 року, однак аналіз показує, що обсяги поставок із Ямалу на європейські ринки не зменшуються", — йдеться в публікації.

Згідно з даними правозахисників, у 2025 році до терміналів ЄС було доставлено понад 15 млн тонн СПГ з Ямалу, що принесло Росії близько 7,2 млрд євро.

Попри значне скорочення постачання трубопровідного газу з Росії після початку повномасштабної війни, частка ЄС у світових постачаннях з Ямалу збільшилася на 0,7% у порівнянні з 2024 роком, досягнувши 76,1%. Це свідчить про те, що європейські країни не припиняють імпорт російського СПГ, навіть незважаючи на політичні обіцянки.

"Імпорт залишається законним, і ЄС не поспішає забороняти поставки російського СПГ, особливо через залежність Центральної та Східної Європи від цього джерела енергії," — зазначають у The Guardian.

Одна з двох європейських судноплавних компаній, що обслуговують "Ямал СПГ", — це Seapeak, яка базується у Великій Британії. За останніми даними, компанія транспортувала 37,3% обсягів СПГ з Ямалу, а грецька Dynagas — 34,3%.

У Великій Британії, проте, планують запровадити заборону на надання морських послуг для суден, які транспортують російський СПГ. Активіст у сфері енергетики та санкцій Себастіан Реттерс з Urgewald підкреслив: "Поки Брюссель святкує останню угоду про поступове припинення постачання російського газу, наші порти продовжують служити логістичним центром для найбільшого російського терміналу СПГ, Ямалу. Ми не можемо дозволити собі ще один рік співучасті."

