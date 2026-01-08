Правительства европейских стран критикуют свою роль в финансировании войны России в Украину из-за импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Новые данные указывают, что Кремль в 2024 году получил около 7,2 млрд. евро от продажи СПГ в ЕС. Это стало возможным благодаря объемам поставок из российского СПГ-комплекса на полуострове Ямал, поставляющего газ в европейские порты. Информация была получена посредством анализа правозащитной НПО Urgewald, о чем сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

"Брюссель обещал запретить импорт российского СПГ до 2027 года, однако анализ показывает, что объем поставок из Ямала на европейские рынки не уменьшается", — говорится в публикации.

Согласно данным правозащитников, в 2025 году в терминалы ЕС было доставлено более 15 млн тонн СПГ из Ямала, что принесло России около 7,2 млрд евро.

Несмотря на значительное сокращение поставок трубопроводного газа из России после начала полномасштабной войны, доля ЕС в мировых поставках из Ямала увеличилась на 0,7% по сравнению с 2024 годом, достигнув 76,1%. Это свидетельствует о том, что европейские страны не прекращают импорт российского СПГ, даже невзирая на политические обещания.

"Импорт остается законным, и ЕС не спешит запрещать поставки российского СПГ, особенно из-за зависимости Центральной и Восточной Европы от этого источника энергии," — отмечают в The Guardian.

Одна из двух европейских судоходных компаний, обслуживающих "Ямал СПГ", – это Seapeak, базирующаяся в Великобритании. По последним данным, компания транспортировала 37,3% объемов СПГ из Ямала, а греческая Dynagas — 34,3%.

В Великобритании, однако, планируют ввести запрет на предоставление морских услуг для судов, транспортирующих российский СПГ. Активист в сфере энергетики и санкций Себастиан Реттерс из Urgewald подчеркнул: "Пока Брюссель празднует последнее соглашение о постепенном прекращении поставок российского газа, наши порты продолжают служить логистическим центром для крупнейшего российского терминала СПГ, Ямалу. Мы не можем позволить себе".

