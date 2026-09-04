Це потрібно робити вже зараз: сценарій, який змусить Путіна зупинити війну

Війна в Україні може перейти до менш інтенсивної фази не через одну велику домовленість, а завдяки поєднанню військового, економічного та дипломатичного тиску. Саме такий сценарій зниження рівня ескалації війни в Україні вбачають популярні моделі штучного інтелекту.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає найбільш реалістичним поетапний сценарій. Першим кроком має стати реальне припинення вогню, причому не лише на лінії фронту. Йдеться також про припинення ударів по енергетиці, містах та критичній інфраструктурі.

Ключовою проблемою залишається контроль за виконанням таких домовленостей. Короткі перемир’я без механізмів відповідальності можуть швидко зійти нанівець.

Другий елемент — гарантії безпеки для України. На думку ChatGPT, просте заморожування бойових дій без запобіжників від нового нападу не дасть стабільного результату.

Важливу роль мають відіграти США та Європа, які повинні залишатися залученими до переговорного процесу. Сам підхід чат-бот зводиться до простої послідовності: спочатку зменшити інтенсивність бойових дій, потім перейти до ширшого перемир’я і лише після цього вирішувати найскладніші політичні та територіальні питання.

Чат-бот Gemini дивиться на проблему жорсткіше. На його думку, деескалація залежить від того, чи стане продовження війни для Путіна дорожчим за її припинення.

Серед головних чинників чат-бот називає виснаження воєнної економіки Росії. Удари по нафтопереробці, логістиці та військових об’єктах у тилу, за цією логікою, можуть скорочувати можливості держави-агресорки для нових атак.

Другий напрям — посилення української ППО та ПРО разом із далекобійними системами. Gemini вважає, що позбавлення Росії переваги у можливості завдавати безкарних ударів здатне змінити її розрахунки.

Також йдеться про санкції та вторинні обмеження проти тих, хто допомагає обходити їх і постачати технології російському ВПК. Окремо модель ШІ наголошує на гарантіях безпеки та послідовності західної підтримки.

Головний висновок жорсткий: зниження ескалації відбудеться лише тоді, коли ціна подальшого наступу перевищить можливі вигоди від нього.

Чат-бот Grok робить акцент насамперед на дипломатії. На його думку, потрібні переговори без ультиматумів і реальне припинення вогню, підкріплене гарантіями безпеки для України.

Водночас модель ШІ не вважає, що дипломатія може працювати без військової складової. Україна має зберігати сильну оборону, а Росія — розуміти, що продовження агресії означатиме подальшу міжнародну ізоляцію та економічний тиск.

Grok також виділяє санкції, стабільну підтримку України та постійний дипломатичний канал. Водночас він допускає, що простір для компромісу може з’явитися тоді, коли суспільства дедалі менше погоджуватимуться платити людськими життями за продовження війни.

Для моделі ШІ головне — не шукати миттєвого “великого миру”, а створити умови, за яких сторони матимуть стимул зупинити бойові дії.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: одного інструменту для деескалації недостатньо. ChatGPT робить ставку на поетапне перемир’я та гарантії безпеки, Gemini — на максимальне підвищення ціни війни для Росії, а Grok — на поєднання переговорів, оборони та політичного тиску.

Попри різницю акцентів, спільний знаменник очевидний: стійке зниження ескалації можливе лише тоді, коли припинення вогню буде підкріплене реальними механізмами безпеки, тиском і готовністю сторін домовлятися.

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