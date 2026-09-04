Война в Украине может перейти к менее интенсивной фазе не из-за одной большой договоренности, а благодаря сочетанию военного, экономического и дипломатического давления. Именно такой сценарий понижения уровня эскалации войны в Украине видят популярные модели искусственного интеллекта.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает наиболее реалистичным поэтапный сценарий. Первым шагом должно стать реальная остановка огня, причем не только на линии фронта. Речь также идет о прекращении ударов по энергетике, городам и критической инфраструктуре.

Ключевой проблемой остается контроль за исполнением таких договоренностей. Короткие перемирия без механизмов ответственности могут быстро сойти на нет.

Второй элемент – гарантии безопасности для Украины. По мнению ChatGPT, простая заморозка боевых действий без предохранителей от нового нападения не даст стабильного результата.

Важную роль сыграют США и Европа, которые должны оставаться вовлеченными в переговорный процесс. Сам подход чат-бот сводится к простой последовательности: сначала снизить интенсивность боевых действий, затем перейти к более широкому перемирию и только после этого решать самые сложные политические и территориальные вопросы.

Чат-бот Gemini смотрит на проблему жестче. По его мнению, деэскалация зависит от того, станет ли продолжение войны для Путина дороже ее прекращения.

Среди основных факторов чат-бот именует истощение военной экономики России. Удары по нефтепереработке, логистике и военным объектам в тылу, по этой логике, могут сокращать возможности государства-агрессорки для новых атак.

Второе направление – усиление украинской ПВО и ПРО вместе с дальнобойными системами. Gemini считает, что лишение России преимущества в возможности наносить безнаказанные удары способно изменить ее расчеты.

Также речь идет о санкциях и вторичных ограничениях против тех, кто помогает обходить их и поставлять технологии российскому ВПК. Отдельно модель ИИ отмечает гарантии безопасности и последовательности западной поддержки.

Главный вывод жесткий: снижение эскалации произойдет только тогда, когда цена дальнейшего наступления превысит возможные выгоды от него.

Чат-бот Grok делает акцент прежде всего на дипломатии. По его мнению, нужны переговоры без ультиматумов и реальное прекращение огня, подкрепленное гарантиями безопасности для Украины.

В то же время, модель ИИ не считает, что дипломатия может работать без военной составляющей. Украина должна сохранять сильную оборону, а Россия понимать, что продолжение агрессии будет означать дальнейшую международную изоляцию и экономическое давление.

Grok также выделяет санкции, стабильную поддержку и постоянный дипломатический канал. В то же время, он допускает, что пространство для компромисса может появиться тогда, когда общества все меньше будут соглашаться платить человеческими жизнями за продолжение войны.

Для модели ИИ главное — не искать мгновенного "великого мира", а создать условия, при которых стороны будут иметь стимул остановить боевые действия.

В заключении все три чата сходятся в одном: одного инструмента для деэскалации недостаточно. ChatGPT делает ставку на поэтапное перемирие и гарантии безопасности, Gemini – на максимальное повышение цены войны для России, а Grok – на сочетание переговоров, обороны и политического давления.

Несмотря на разницу акцентов, общий знаменатель очевиден: устойчивое снижение эскалации возможно только тогда, когда прекращение огня будет подкреплено реальными механизмами безопасности, давлением и готовностью сторон договариваться.

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