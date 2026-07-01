«Це поганий знак»: окупанти почали використовувати безпілотники, які атакують самі

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Недилько Ксения
Російські війська почали застосовувати на полі бою безпілотники, які здатні виконувати бойові завдання без жодного втручання людини чи використання радіосигналів. Про це заявив радник міністра оборони України, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Ілюстративне фото
За інформацією експерта, військові виявили новий тип загрози під час аналізу уламків одного з апаратів, який здійснив удар по українській позиції. На борту безпілотника не знайшли звичних елементів зв'язку.
Такий підхід свідчить про стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту в армії ворога. Безпілотник фактично орієнтується у просторі за допомогою цифрового "зору" і сам приймає рішення про удар.
Фахівець нагадав, що раніше подібні системи автоматичного наведення зустрічалися лише на значно більших та дорожчих літальних апаратах окупантів. Тепер же ворог переносить ці небезпечні технології на масові дрони-камікадзе.
Для того, щоб українські інженери могли ефективно протидіяти цій новій загрозі та шукати слабкі місця в алгоритмах ворожих нейромереж, військовим вкрай важливо збирати та досліджувати вцілілу електроніку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському небі зафіксовано зміну поведінки та комплектації російських безпілотних літальних апаратів типу "Гербера". Про це повідомив відомий фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
За спостереженнями експерта, останнім часом ці БПЛА
здійснюють доволі нетипові польоти глибоко в нашому тилу. Модифікація дозволяє
їм тривалий час перебувати у повітрі та долати великі
відстані.