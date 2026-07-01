«Це поганий знак»: окупанти почали використовувати безпілотники, які атакують самі

Російські війська почали застосовувати на полі бою безпілотники, які здатні виконувати бойові завдання без жодного втручання людини чи використання радіосигналів. Про це заявив радник міністра оборони України, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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За інформацією експерта, військові виявили новий тип загрози під час аналізу уламків одного з апаратів, який здійснив удар по українській позиції. На борту безпілотника не знайшли звичних елементів зв'язку.

"Російський БПЛА "Молнія" без жодної антени управління атакував наш об’єкт", — повідомив Сергій "Флеш". Описуючи внутрішнє наповнення виявленого безпілотника, він зазначив: "У БПЛА була лише камера та комп’ютер".

Такий підхід свідчить про стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту в армії ворога. Безпілотник фактично орієнтується у просторі за допомогою цифрового "зору" і сам приймає рішення про удар.

"Ось до чого все йде. Навігація, пошук цілі та атака будуть повністю автономні", — попереджає військовий аналітик.

Фахівець нагадав, що раніше подібні системи автоматичного наведення зустрічалися лише на значно більших та дорожчих літальних апаратах окупантів. Тепер же ворог переносить ці небезпечні технології на масові дрони-камікадзе.





"Раніше такі рішення ми фіксували лише на БПЛА V2", — пояснює радник міністра оборони. Згадуючи свої попередні аналітичні спостереження, він додав: "Я неодноразово писав, що це противник на базі V2U навчає нейронну мережу. Сьогодні ми виявили таке рішення на "Молнії". Це поганий знак".

Для того, щоб українські інженери могли ефективно протидіяти цій новій загрозі та шукати слабкі місця в алгоритмах ворожих нейромереж, військовим вкрай важливо збирати та досліджувати вцілілу електроніку.

"Я знову звертаюся до всіх читачів: повідомляйте про знахідки мені або командирам", — закликав Сергій "Флеш". Підкреслюючи критичність ситуації для подальшої оборони, він резюмував: "Це дуже важливо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському небі зафіксовано зміну поведінки та комплектації російських безпілотних літальних апаратів типу "Гербера". Про це повідомив відомий фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За спостереженнями експерта, останнім часом ці БПЛА здійснюють доволі нетипові польоти глибоко в нашому тилу. Модифікація дозволяє їм тривалий час перебувати у повітрі та долати великі відстані.



