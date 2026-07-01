«Это плохой знак»: оккупанты начали использовать беспилотники, которые атакуют сами

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Недилько Ксения
Российские войска начали применять на поле боя беспилотники, способные выполнять боевые задачи без вмешательства человека или использования радиосигналов. Об этом заявил советник министра обороны Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Иллюстративное фото
По информации эксперта, военные обнаружили новый тип угрозы при анализе обломков одного из аппаратов, нанесшего удар по украинской позиции. На борту беспилотника не обнаружили привычных элементов связи.
Такой подход свидетельствует о стремительном развитии технологий искусственного интеллекта в армии противника. Беспилотник практически ориентируется в пространстве с помощью цифрового "звезда" и сам воспринимает решение об ударе.
Специалист напомнил, что ранее подобные системы автоматической наводки встречались лишь на значительно более крупных и более дорогих летательных аппаратах оккупантов. Теперь же враг переносит эти опасные технологии на массовые дроны-камикадзе.
Для того чтобы украинские инженеры могли эффективно противодействовать этой новой угрозе и искать слабые места в алгоритмах враждебных нейросетей, военным крайне важно собирать и исследовать уцелевшую электронику.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинском небе зафиксировано изменение поведения и комплектации российских беспилотных летательных аппаратов типа "Гербера". Об этом сообщил известный специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
По наблюдениям эксперта, в последнее время эти БПЛА совершают довольно нетипичные полеты глубоко в нашем тылу. Модификация позволяет им длительное время находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния.