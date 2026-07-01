«Это плохой знак»: оккупанты начали использовать беспилотники, которые атакуют сами

Российские войска начали применять на поле боя беспилотники, способные выполнять боевые задачи без вмешательства человека или использования радиосигналов. Об этом заявил советник министра обороны Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

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По информации эксперта, военные обнаружили новый тип угрозы при анализе обломков одного из аппаратов, нанесшего удар по украинской позиции. На борту беспилотника не обнаружили привычных элементов связи.

"Российский БПЛА "Молния" без всякой антенны управления атаковал наш объект", — сообщил Сергей "Флэш". Описывая внутреннее наполнение обнаруженного беспилотника, он отметил: "У БПЛА была только камера и компьютер".

Такой подход свидетельствует о стремительном развитии технологий искусственного интеллекта в армии противника. Беспилотник практически ориентируется в пространстве с помощью цифрового "звезда" и сам воспринимает решение об ударе.

"Вот к чему все идет. Навигация, поиск цели и атака будут полностью автономны", – предупреждает военный аналитик.

Специалист напомнил, что ранее подобные системы автоматической наводки встречались лишь на значительно более крупных и более дорогих летательных аппаратах оккупантов. Теперь же враг переносит эти опасные технологии на массовые дроны-камикадзе.





"Ранее такие решения мы фиксировали только на БПЛА V2", — объясняет советник министра обороны. Вспоминая свои предыдущие аналитические наблюдения, он добавил: "Я неоднократно писал, что этот противник на базе V2U обучает нейронную сеть. Сегодня мы обнаружили такое решение на "Молнии". Это плохой знак".

Для того чтобы украинские инженеры могли эффективно противодействовать этой новой угрозе и искать слабые места в алгоритмах враждебных нейросетей, военным крайне важно собирать и исследовать уцелевшую электронику.

"Я снова обращаюсь ко всем читателям: сообщайте о находках мне или командирам", — призвал Сергей "Флэш". Подчеркивая критичность ситуации для дальнейшей обороны, он резюмировал: "Это очень важно".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинском небе зафиксировано изменение поведения и комплектации российских беспилотных летательных аппаратов типа "Гербера". Об этом сообщил известный специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По наблюдениям эксперта, в последнее время эти БПЛА совершают довольно нетипичные полеты глубоко в нашем тылу. Модификация позволяет им длительное время находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния.



