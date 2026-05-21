Це останній шанс: озвучено інтригуючий сценарій тотального краху режиму Путіна
Це останній шанс: озвучено інтригуючий сценарій тотального краху режиму Путіна

Володимир Путін може застосувати політичні репресії проти свого найближчого оточення, щоб утримати владу

21 травня 2026, 11:55
Клименко Елена

Останнім часом Володимир Путін публічно озвучує тезу про те, що війна нібито наближається до свого завершення. Водночас, за даними іноземних розвідок, навколо нього посилюються побоювання щодо можливої загрози його життю, зокрема ймовірності замаху. На тлі таких настроїв російський лідер може перейти до жорсткіших внутрішньополітичних кроків, включно з діями проти тих, хто ще донедавна вважався частиною його опори.

Фото: з відкритих джерел

Політичний експерт Михайло Шейтельман зазначає, що раніше головним об’єктом тиску в російській системі були ліберальні опоненти. Однак значна частина цієї групи або опинилася у в’язницях, або була змушена замовкнути й усунутися від публічної діяльності. У результаті внутрішній простір для репресій звузився, і потенційною мішенню може стати вже не опозиція, а наближене коло — ті, хто раніше залишався поза підозрами.

Йдеться, зокрема, про публічних пропагандистів та політиків, які починають обережно говорити про необхідність завершення війни або зміну підходів. Серед них називають окремих медійних фігур і депутатів, що дозволяють собі відхилення від офіційної лінії. У такій ситуації навіть обережна критика або натяк на мирні сценарії можуть сприйматися як загроза для вертикалі влади. 

Аналітики вважають, що у Путіна залишається обмежене вікно часу, протягом якого він може спробувати посилити контроль через внутрішні чистки. Водночас подібні дії несуть ризики для стабільності системи, адже удар по власному оточенню може викликати нові конфлікти всередині еліт і послабити управлінську структуру. Таким чином, прагнення зберегти владу може підштовхнути Кремль до ескалації внутрішніх репресій із непередбачуваними наслідками. 

"Коментарі" вже писали, що Російська Федерація, яка продовжує зазнавати значних втрат і невдач у війні проти України, дедалі частіше вдається до риторики залякування щодо країн Балтії. На це звернула увагу верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. 



