Это последний шанс: озвучен интригующий сценарий тотального краха режима Путина
Это последний шанс: озвучен интригующий сценарий тотального краха режима Путина

Владимир Путин может применить политические репрессии против своего ближайшего окружения, чтобы удержать власть

21 мая 2026, 11:55
Автор:
Клименко Елена

В последнее время Владимир Путин публично озвучивает тезис о том, что война якобы близится к своему завершению. В то же время, по данным иностранных разведок, вокруг него усиливаются опасения относительно возможной угрозы его жизни, в частности, вероятности покушения. На фоне таких настроений российский лидер может перейти к более жестким внутриполитическим шагам, включая действия против тех, кто еще недавно считался частью его опоры.

Политический эксперт Михаил Шейтельман отмечает, что ранее основным объектом давления в российской системе были либеральные оппоненты. Однако значительная часть этой группы либо оказалась в тюрьмах, либо была вынуждена умолкнуть и устраниться от публичной деятельности. В результате внутреннее пространство для репрессий сузилось, и потенциальной мишенью может стать уже не оппозиция, а приближенный круг — те, кто раньше оставался вне подозрений.

Речь идет, в частности, о публичных пропагандистах и политиках, которые начинают осторожно говорить о необходимости завершения войны или смене подходов. Среди них называют отдельные медийные фигуры и депутаты, позволяющие себе отклонения от официальной линии. В такой ситуации даже осторожная критика или намек на мирные сценарии могут восприниматься как угроза вертикали власти.  

Аналитики считают, что у Путина остается ограниченное окно времени, за которое он может попытаться усилить контроль через внутренние чистки. В то же время, подобные действия несут риски для стабильности системы, ведь удар по собственному окружению может вызвать новые конфликты внутри элит и ослабить управленческую структуру. Таким образом, стремление сохранить власть может подтолкнуть Кремль к эскалации внутренних репрессий с непредсказуемыми последствиями.  

"Комментарии" уже писали, что Российская Федерация, которая продолжает нести значительные потери и неудачи в войне против Украины, все чаще прибегает к риторике запугивания в отношении стран Балтии. На это обратила внимание верховная представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас.



