Путін остаточно програв: диктатора жорстко рознесли через погрози Заходу

Російська Федерація, яка продовжує зазнавати значних втрат і невдач у війні проти України, дедалі частіше вдається до риторики залякування щодо країн Балтії. На це звернула увагу верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, про що вона написала у соцмережі X.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, заяви Москви про нібито використання повітряного простору країн Балтії для організації українських ударів по території РФ є безпідставними та не відповідають дійсності. Каллас підкреслила, що подібні твердження є "абсолютною вигадкою", спрямованою на дезінформацію та тиск.

"Загрози Москви на адресу країн Балтії — це не ознака сили, а ознака слабкості. Росія зазнає поразки на полі бою в Україні і намагається залякати нас, щоб ми скоротили підтримку України. Правильна відповідь — зробити навпаки: збільшити підтримку України", — наголосила Каллас.

Останніми днями російська сторона публічно висунула претензії до Латвії, яка є членом НАТО, заявивши про можливі "удари у відповідь" через нібито участь Риги в підтримці українських атак. У Москві стверджують, що українські безпілотники начебто можуть запускатися з території балтійської держави, а також поширюють заяви про розміщення там українських військових підрозділів — без підтвердження цих даних.

Крім того, російські посадовці заявляють, що членство Латвії в НАТО нібито не гарантує їй безпеки, та звинувачують владу країни у "ворожій політиці". Такі формулювання супроводжуються ескалаційною риторикою щодо регіону.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує посилювати захист своєї військової авіаційної інфраструктури в Калінінградській області, готуючи об’єкти до можливих ударів по літаках. Про це свідчить супутниковий знімок, оприлюднений проєктом AviVector, який проаналізувало видання "Мілітарний".