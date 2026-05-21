Путин панически угрожает НАТО: в ЕС жестко высмеяли слабость Кремля

Российская Федерация, которая продолжает нести значительные потери и неудачи в войне против Украины, все чаще прибегает к риторике запугивания в отношении стран Балтии. На это обратила внимание верховная представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас, о чем она написала в соцсети X.

По ее словам, заявления Москвы о якобы использовании воздушного пространства стран Балтии для организации украинских ударов по территории РФ безосновательны и не соответствуют действительности. Каллас подчеркнула, что подобные утверждения являются "абсолютной выдумкой", направленной на дезинформацию и давление.

"Угрозы Москвы в адрес стран Балтии — это не признак силы, а признак слабости. Россия терпит поражение на поле боя в Украине и пытается запугать нас, чтобы мы сократили поддержку Украины. Правильный ответ — сделать наоборот: увеличить поддержку Украины", — подчеркнула Каллас.

В последние дни российская сторона публично выдвинула претензии к Латвии, которая является членом НАТО, заявив о возможных "ответных ударах" из-за якобы участия Риги в поддержке украинских атак. В Москве утверждают, что украинские беспилотники вроде бы могут запускаться с территории балтийского государства, а также распространяют заявления о размещении там украинских военных подразделений без подтверждения этих данных.

Кроме того, российские чиновники заявляют, что членство Латвии в НАТО якобы не гарантирует ей безопасность и обвиняют власти страны во "враждебной политике". Такие формулировки сопровождаются эскалационной риторикой по отношению к региону.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает усиливать защиту своей военной авиационной инфраструктуры в Калининградской области, готовя объекты к возможным ударам по самолетам. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, обнародованный проектом AviVector, проанализировавшим издание "Милитарный".