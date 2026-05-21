Кремль панічно боїться ударів по авіації: у Путіна здивували терміновим рішенням

Росія продовжує посилювати захист своєї військової авіаційної інфраструктури в Калінінградській області, готуючи об’єкти до можливих ударів по літаках. Про це свідчить супутниковий знімок, оприлюднений проєктом AviVector, який проаналізувало видання "Мілітарний".

За інформацією джерела, наприкінці квітня 2026 року на території військово-морської авіабази "Чкаловськ" стартувало будівництво чотирьох нових ангарів для літаків. Йдеться про спеціальні укриття, призначені для захисту авіаційної техніки від потенційних ракетних та дронових ударів.

Нові споруди матимуть характерну конструкцію: аркоподібний внутрішній простір із квадратними торцевими стінами. Подібні інженерні рішення вже застосовувалися Росією на інших військових аеродромах, що вказує на використання стандартизованого підходу до захисту авіації.

Як зазначає "Мілітарний", такі укриття є частиною ширшої програми укріплення російських військових летовищ, яка реалізується в умовах зростання загроз для авіації в тилових районах.

Аеродром "Чкаловськ" розташований приблизно за чотири кілометри на північний захід від Калінінграда. Це ключовий об’єкт 72-ї авіабази Балтійського флоту РФ, де також дислокується 689-й гвардійський винищувальний авіаполк.

На цьому летовищі базуються різні типи бойових літаків, зокрема багатоцільові винищувачі Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М та інша авіаційна техніка, що використовується для виконання бойових завдань у регіоні Балтійського моря.

