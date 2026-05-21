logo

BTC/USD

77801

ETH/USD

2133.84

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль панически боится ударов по авиации: у Путина удивили срочное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль панически боится ударов по авиации: у Путина удивили срочное решение

Новые конструкции будут иметь аркообразное внутреннее пространство и квадратные торцевые стены

21 мая 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия продолжает усиливать защиту своей военной авиационной инфраструктуры в Калининградской области, готовя объекты к возможным ударам по самолетам. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, обнародованный проектом AviVector, проанализировавшим издание "Милитарный".

Кремль панически боится ударов по авиации: у Путина удивили срочное решение

Фото: из открытых источников

По информации источника, в конце апреля 2026 на территории военно-морской авиабазы "Чкаловск" стартовало строительство четырех новых ангаров для самолетов. Речь идет о специальных укрытиях, предназначенных для защиты авиационной техники от потенциальных ракетных и дроновых ударов.

Новые сооружения будут иметь характерную конструкцию: внутреннее аркообразное пространство с квадратными торцевыми стенами. Подобные инженерные решения уже применялись Россией на других военных аэродромах, что указывает на использование стандартизированного подхода к защите авиации.  

Как отмечает "Милитарный", такие укрытия являются частью более широкой программы укрепления российских военных аэродромов, которая реализуется в условиях роста угроз для авиации в тыловых районах.

Аэродром "Чкаловск" расположен примерно в четырех километрах северо-западнее Калининграда. Это ключевой объект 72-й авиабазы Балтийского флота РФ, где также дислоцируется 689-й гвардейский истребительный авиаполк.  

На этом аэропорту базируются различные типы боевых самолетов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и другие авиационные техники, используемые для выполнения боевых задач в регионе Балтийского моря.

Портал "Комментарии" уже писал, что в России рассматриваются по меньшей мере два варианта действий против Украины с территории Беларуси или Брянской области РФ. Это может быть как попытка масштабного наступления, так и формирование так называемых "буферных зон" вдоль границы, заявил военный эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости