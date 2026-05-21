Кремль панически боится ударов по авиации: у Путина удивили срочное решение

Россия продолжает усиливать защиту своей военной авиационной инфраструктуры в Калининградской области, готовя объекты к возможным ударам по самолетам. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, обнародованный проектом AviVector, проанализировавшим издание "Милитарный".

По информации источника, в конце апреля 2026 на территории военно-морской авиабазы "Чкаловск" стартовало строительство четырех новых ангаров для самолетов. Речь идет о специальных укрытиях, предназначенных для защиты авиационной техники от потенциальных ракетных и дроновых ударов.

Новые сооружения будут иметь характерную конструкцию: внутреннее аркообразное пространство с квадратными торцевыми стенами. Подобные инженерные решения уже применялись Россией на других военных аэродромах, что указывает на использование стандартизированного подхода к защите авиации.

Как отмечает "Милитарный", такие укрытия являются частью более широкой программы укрепления российских военных аэродромов, которая реализуется в условиях роста угроз для авиации в тыловых районах.

Аэродром "Чкаловск" расположен примерно в четырех километрах северо-западнее Калининграда. Это ключевой объект 72-й авиабазы Балтийского флота РФ, где также дислоцируется 689-й гвардейский истребительный авиаполк.

На этом аэропорту базируются различные типы боевых самолетов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и другие авиационные техники, используемые для выполнения боевых задач в регионе Балтийского моря.

