Це обвалить фронт: експерт розповів шокуючу правду про атаки РФ

У Повітряних силах ЗС України повідомили, що більше не будуть повідомляти, яку кількість ракет запускає ворог по території України. Таке рішення викликало обурення та гостру критику.

ППО. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що не можна закривати інформацію про кількість ворожих цілей, які атакують Україну. За його словами, українське суспільство консолідоване і щоб зберегти тил, потрібно оприлюднювати цю інформацію, адже, зазначив, що без тилу не буде фронту.

“Навпаки, зараз дуже грамотно говорити про те, що скільки росіяни використовують, яка кількість збивається, яка не збивається, чому не збивається... Саме для нас набагато важливіше знати, що відбувається. І для того, щоб якісь ухвалювати рішення, або тиснути на тих, хто ухвалює рішення. І це дуже важливо”, — переконаний Світан.

Експерт зауважив, що ворог останнім часом часто використовує ракети з прямоточними повітряно-реактивними двигунами, ті ж “Циркони”, які зараз збивати, вірогідно, нічим. І він пояснив причину.

“Частину ракет, які могли б працювати проти “Цирконів”, на цей час витрачено на реактивні дрони. Ми використали більшу частину ракет комплексів середньої та великої дальності, які могли б збивати ті ж “Циркони”. Але не збиваємо, тому що ракет недостатньо або принаймні недостатність самих комплексів”, — пояснив Світан і уточнив, що збивати дрони іншими засобами ураження було б дешевше.

За його словами, українці мають знати про кількість запущених ракет, щоб правильно ухвалювати рішення та тиснути на владу.

“А треба тиснути однозначно. Влада має розуміти, що українське суспільство — це не безмовне російське стадо. Українське суспільство має розуміти проблематику і має ухвалювати рішення саме на подальшу протидію російській агресії", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у яких містах України може бути найскладніша зима через ворожі обстріли.