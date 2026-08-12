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Это обрушит фронт: эксперт рассказал шокирующую правду об атаках РФ

Военный эксперт Свитан убежден, что скрывать от украинцев количество ракет, запускаемых врагом, нельзя

12 августа 2026, 15:31
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Кречмаровская Наталия

В воздушных силах ВС Украины сообщили, что больше не будут сообщать, какое количество ракет запускает враг по территории Украины. Такое решение вызвало негодование и острую критику.

Это обрушит фронт: эксперт рассказал шокирующую правду об атаках РФ

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан убежден, что нельзя закрывать информацию о количестве вражеских целей, атакующих Украину. По его словам, украинское общество консолидировано и, чтобы сохранить тыл, нужно обнародовать эту информацию, ведь отметил, что без тыла не будет фронта.

"Напротив, сейчас очень грамотно говорить о том, что сколько россияне используют, какое количество сбивается, не сбивается, почему не сбивается... Именно для нас гораздо важнее знать, что происходит. И для того, чтобы какие-то принимать решения, или давить на тех, кто принимает решение. И это очень важно", — убежден Свитан.

Эксперт отметил, что враг в последнее время часто использует ракеты с прямоточными воздушно-реактивными двигателями, те же Цирконы, которые сейчас сбивать, вероятно, нечем. И он объяснил причину.

"Часть ракет, которые могли бы работать против "Цирконов", в настоящее время израсходована на реактивные дроны. Мы использовали большую часть ракет комплексов средней и большой дальности, которые могли бы сбивать те же "Цирконы". Но не сбиваем, потому что ракет недостаточно или по крайней мере недостаточность самих комплексов", — пояснил Свитан и уточнил, что сбивать дроны другими способами поражения было бы дешевле.

По его словам, украинцы должны знать о количестве запущенных ракет, чтобы правильно принимать решения и давить на власть.

"А надо давить однозначно. Власти должны понимать, что украинское общество — это не безмолвное российское стадо. Украинское общество должно понимать проблематику и должно принимать решение именно на дальнейшее противодействие российской агрессии", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких городах Украины может быть самая сложная зима из-за вражеских обстрелов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bsM-_ujpE6Q
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