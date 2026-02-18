Це несправедливо: якими діями Трампа під час переговорів із РФ обурився Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп посилює тиск на Київ, вимагаючи прискорити завершення війни, яка триває майже чотири роки. За словами українського лідера, такі дії мають несправедливість, оскільки аналогічних публічних сигналів на адресу Москви не звучить.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

В інтерв'ю американському виданню Axios Зеленський зазначив, що розраховує на тактичний характер заяв Трампа, а не остаточно сформовану позицію Вашингтона. Глава держави наголосив, що публічні заклики до поступок створюють перекіс у переговорному процесі та посилюють тиск саме на українську сторону.

Розмова з журналістами відбулася телефоном під час консультацій представників України, Росії та США до Женеви. Раніше Трамп прямо заявив, що Київ має якнайшвидше погодитися на переговори, натякнувши, що саме українська сторона зобов'язана зробити перший крок для досягнення миру.

При цьому Зеленський наголосив, що на особистому рівні контакти з американськими переговорниками проходять в іншій атмосфері. За його словами, діалог зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером будується на взаємній повазі та без ультимативних вимог.

Президент України також дав зрозуміти, що не має наміру ухвалювати рішення під зовнішнім тиском. Він наголосив, що готовий до дипломатії, але не до поступок, які можуть послабити позиції країни. Заява Зеленського прозвучала на тлі побоювань, що Вашингтон може прискорювати мирний процес за будь-яку ціну, навіть якщо це вимагатиме серйозних компромісів з боку Києва.

