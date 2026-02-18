Это несправедливо: какими действиями Трампа в ходе переговоров с РФ возмутился Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп усиливает давление на Киев, требуя ускорить завершение войны, которая продолжается почти четыре года. По словам украинского лидера, такие действия выглядят несправедливыми, поскольку аналогичных публичных сигналов в адрес Москвы не звучит.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В интервью американскому изданию Axios Зеленский отметил, что рассчитывает на тактический характер заявлений Трампа, а не на окончательно сформированную позицию Вашингтона. Глава государства подчеркнул, что публичные призывы к уступкам создают перекос в переговорном процессе и усиливают давление именно на украинскую сторону.

Разговор с журналистами состоялся по телефону во время консультаций представителей Украины, России и США в Женева. Ранее Трамп прямо заявил, что Киев должен как можно быстрее согласиться на переговоры, намекнув, что именно украинская сторона обязана сделать первый шаг для достижения мира.

При этом Зеленский подчеркнул, что на личном уровне контакты с американскими переговорщиками проходят в иной атмосфере. По его словам, диалог со спецпосланцем Стивом Виткоффом и советником Джаредом Кушнером строится на взаимном уважении и без ультимативных требований.

Президент Украины также дал понять, что не намерен принимать решения под внешним давлением. Он подчеркнул, что готов к дипломатии, но не к уступкам, которые могут ослабить позиции страны. Заявление Зеленского прозвучало на фоне растущих опасений, что Вашингтон может ускорять мирный процесс любой ценой, даже если это потребует серьезных компромиссов со стороны Киева.

