Це не жарт: Україна вдарила по Росії саме туди, куди обіцяла

У російському місті Тула ввечері сталася пожежа на території Косогорського металургійного заводу після атаки безпілотників.

Вибухи на Косогорському заводі

На оприлюднених у мережі відео видно сильне займання на території підприємства. За попередніми даними, загоряння могло виникнути в районі однієї з доменних печей. У разі її пошкодження ремонт може бути складним і тривалим.

Косогорський металургійний завод спеціалізується на базовій металургії. Підприємство не виробляє озброєння безпосередньо, однак постачає метал та феросплави, які можуть використовуватися у виробництві військової техніки.

Офіційні російські органи влади наразі не повідомляли детальної інформації щодо причин пожежі та можливих пошкоджень на підприємстві.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство оборони України обрало нетипову та іронічну стратегію комунікації у соцмережі Threads. Представники відомства почали активно залишати коментарі під дописами мешканців РФ, які обговорюють нещодавні успішні удари по військових об'єктах у Брянську.

Особливу увагу привернула відповідь оборонного відомства користувачу з Тули. Росіянин опублікував пост зі свічкою та словами підтримки: "Тула з вами, Брянськ, Росія, сумуємо". Реакція української сторони не забарилася і виявилася максимально прямолінійною. "Ну, якщо "з вами", то і Тулі оформимо", — лаконічно прокоментували в Міноборони, прозоро натякаючи, що промислові та військові потужності цього міста можуть стати наступними цілями для українських засобів ураження. Такий стиль спілкування з використанням чорного гумору став відповіддю на спроби російських користувачів демонструвати "солідарність" на тлі атак по логістичних центрах агресора. Коментарі Міноборони підкреслюють, що жодне місто, яке працює на потреби окупаційної армії, не може почуватися в безпеці.

