Это не шутка: Украина ударила по России именно туда, куда обещала

В российском городе Тула вечером произошел пожар на территории Косогорского металлургического завода после атаки беспилотников.

Взрывы по Косогорскому заводу

На обнародованных в сети видео видно сильное возгорание на территории предприятия. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть в районе одной из доменных печей. В случае ее повреждения ремонт может быть сложным и продолжительным.

Косогорский металлургический завод специализируется на базовой металлургии. Предприятие не производит вооружение напрямую, однако поставляет металл и ферросплавы, которые могут использоваться в производстве военной техники.

Официальные российские органы власти не сообщали подробной информации о причинах пожара и возможных повреждениях на предприятии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины избрало нетипичную и ироническую стратегию коммуникации в соцсети Threads. Представители ведомства начали активно оставлять комментарии под сообщениями жителей РФ, которые обсуждают недавние успешные удары по военным объектам в Брянске.

Особое внимание привлек ответ оборонного ведомства пользователю из Тулы. Россиянин опубликовал пост со свечой и словами поддержки: "Тула с вами, Брянск, Россия, скучаем". Реакция украинской стороны не заставила себя ждать и оказалась максимально прямолинейной. "Ну, если "с вами", то и Туле оформим", — лаконично прокомментировали в Минобороны, прозрачно намекая, что промышленные и военные мощности этого города могут стать следующими целями для украинских средств поражения. Такой стиль общения с использованием черного юмора стал ответом на попытки российских пользователей демонстрировать солидарность на фоне атак по логистическим центрам агрессора. Комментарии Минобороны подчеркивают, что ни один город, работающий на нужды оккупационной армии, не может чувствовать себя в безопасности.

