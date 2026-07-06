«Це не закінчиться»: Арестович пояснив, чому війна вийшла за межі логіки і що чекає на Росію

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що розраховувати на швидке завершення російсько-української війни не доводиться. На його думку, конфлікт вже давно перестав бути боротьбою за конкретні території чи політичні поступки та розвивається за власною, багато в чому ірраціональною логікою.

Олексій Арестович. Фото: з відкритих джерел

У своєму повідомленні у Facebook Арестович підкреслив, що нинішня стратегія ведення війни має високу ціну, проте вважає помилковою думку про те, що відмова України від ударів по російській території змогла б змінити ситуацію. За його словами, навіть якби Київ не атакував російські нафтопереробні заводи та інші об'єкти, Москва все одно продовжила б завдавати масованих ударів по українським містам.

Він зазначив, що сама можливість відповідати на атаки вже є важливим чинником для України, оскільки демонструє здатність завдавати шкоди супротивникові.

Арестович також провів історичну паралель із Першою світовою війною. На його думку, обидва конфлікти поєднують відсутність раціональних причин для такого масштабного протистояння.

Він нагадав, що наслідки Першої світової виявилися набагато глибшими, ніж могли припустити політики та військові, — були зруйновані імперії та повністю змінився світовий порядок.

На думку колишнього радника, нинішня війна також завершиться лише тоді, коли буде досягнуто її глибинних, поки що не до кінця зрозумілих цілей. Однією з них він назвав фундаментальну зміну Росії.

Олексій Арестович вважає, що російський диктатор Володимир Путін здатний припинити бойові дії своїм рішенням, проте не робить цього, оскільки війна, за його оцінкою, давно вийшла за межі політичної та військової доцільності. На завершення він охарактеризував те, що відбувається, як "біблійні часи", назвавши Україну "російською Голгофою".

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