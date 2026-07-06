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«Это не закончится»: Арестович объяснил, почему война вышла за пределы логики и что ждет Россию

Бывший советник Офиса президента заявил, что конфликт уже давно перестал подчиняться рациональным законам, а одной из его скрытых целей становится трансформация самой России

6 июля 2026, 15:24
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Кравцев Сергей

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что рассчитывать на скорое завершение российско-украинской войны не приходится. По его мнению, конфликт уже давно перестал быть борьбой за конкретные территории или политические уступки и развивается по собственной, во многом иррациональной логике.

«Это не закончится»: Арестович объяснил, почему война вышла за пределы логики и что ждет Россию

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

В своем сообщении в Facebook Арестович подчеркнул, что нынешняя стратегия ведения войны имеет высокую цену, однако считает ошибочным мнение о том, что отказ Украины от ударов по российской территории смог бы изменить ситуацию. По его словам, даже если бы Киев не атаковал российские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, Москва все равно продолжила бы наносить массированные удары по украинским городам.

Он отметил, что сама возможность отвечать на атаки уже является важным фактором для Украины, поскольку демонстрирует способность наносить ущерб противнику.

Арестович также провел историческую параллель с Первой мировой войной. По его мнению, оба конфликта объединяет отсутствие рациональных причин для столь масштабного противостояния. 

Он напомнил, что последствия Первой мировой оказались намного глубже, чем могли предположить политики и военные, — были разрушены империи и полностью изменился мировой порядок.

По мнению бывшего советника, нынешняя война также завершится лишь тогда, когда будут достигнуты ее глубинные, пока еще не до конца понятные цели. Одной из них он назвал фундаментальное изменение самой России. 

Алексей Арестович считает, что российский диктатор Владимир Путин способен прекратить боевые действия своим решением, однако не делает этого, поскольку война, по его оценке, давно вышла за рамки политической и военной целесообразности. В завершение он охарактеризовал происходящее как "библейские времена", назвав Украину "российской Голгофой".

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