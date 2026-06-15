«Це не сни при температурі 39.7»: у новому відео «Азову» з'явився незвичний російський бранець

Бійці бригади "Азов" взяли в полон вкрай нетипового російського військовослужбовця, який виділяється серед інших загарбників своїм минулим. Профільні медіаресурси вже поширили кадри допиту цього окупанта, чия біографія та зовнішність викликали чималий подив.

Полонений "АЗОВом" "двійник Путіна"

"Двійник путіна показує пантоміму, — зазначають автори допису, описуючи незвичне видовище. — Це не сни при температурі тіла 39.7, а нове відео "Азову" про полонених".

Як з'ясувалося, Силам оборони України вкотре вдалося захопити чергового загарбника, проте цього разу ним виявився чоловік із творчим бекграундом. Окупант має помітну зовнішню схожість із російським диктатором, раніше грав у КВК, керував власною театральною студією та вміє показувати пантоміми. Такий набір характеристик є досить унікальним для пересічного російського солдата, якого військове керівництво відправило на штурм.

"Та доля в усіх них спільна, — наголошують у повідомленні, нагадуючи про неминучий фінал для загарбників. — Загинути на українській землі чи поповнити обмінний фонд Сил оборони України".

Цей конкретний персонаж вирішив зберегти своє життя та обрав саме другий варіант, здавшись у полон. Повну розмову з цим артистичним окупантом тепер можна переглянути у свіжому відеоматеріалі від "азовців".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що у соціальних мережах стрімко набирає популярність чоловік з Китаю, якого користувачі вже охрестили "китайським Трампом". Раян Чен настільки точно копіює голос, жести та міміку президента США Дональда Трампа, що його відео збирають мільйони переглядів, а перехожі на вулицях озираються в пошуках справжнього політика.

Житель міста Чунцін Раян Чен став інтернет-зіркою завдяки випадковості. За словами Чена, усе почалося зі звичайного парі з другом. Програвши суперечку, він мав записати ролик, у якому імітував би Трампа. Відео швидко стало вірусним, а сам автор вирішив розвивати несподіваний талант.



