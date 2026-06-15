«Это не сны при температуре 39.7»: в новом видео «Азова» появился необычный российский пленник

Бойцы бригады "Азов" взяли в плен крайне нетипичного российского военнослужащего, выделяющегося среди других захватчиков своим прошлым. Профильные медиаресурсы уже распространили кадры допроса этого оккупанта, чья биография и внешность вызвали немалое удивление.

Пленный "АЗОВом" "двойник Путина"

"Двойник Путина показывает пантомиму, — отмечают авторы сообщения, описывая необычное зрелище. — Это не сны при температуре тела 39.7, а новое видео "Азова" о пленных".

Как выяснилось, Силам обороны Украины в очередной раз удалось взять в плен очередного захватчика, однако в этот раз им оказался мужчина с творческим бэкграундом. Оккупант имеет заметное внешнее сходство с российским диктатором, ранее играл в КВН, руководил собственной театральной студией и умеет показывать пантомимы. Такой набор характеристик достаточно уникален для рядового русского солдата, которого военное руководство отправило на штурм.

"Да судьба у всех их общая, — отмечают в сообщении, напоминая о неизбежном финале для захватчиков. — Погибнуть на украинской земле или пополнить обменный фонд сил обороны Украины".

Этот конкретный персонаж решил сохранить свою жизнь и выбрал именно второй вариант, сдавшись в плен. Полный разговор с этим артистическим оккупантом теперь можно посмотреть в свежем видеоматериале от "азовцев".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в социальных сетях стремительно набирает популярность мужчина из Китая, которого пользователи уже окрестили "китайским Трампом". Райан Чен настолько точно копирует голос, жесты и мимику президента США Дональда Трампа, что его видео собирают миллионы просмотров, а прохожие на улицах оглядываются в поисках настоящего политика.

Житель города Чунцин Райан Чен стал интернет-звездой благодаря случайности. По словам Чена, все началось с обычной пары с другом. Проиграв спор, он должен был записать ролик, в котором бы имитировал Трампа. Видео быстро стало вирусным, а сам автор решил развивать неожиданный талант.



