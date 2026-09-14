Це не просто ультиматум Зеленському: що насправді стоїть за вимогою Путіна

Президент України Володимир Зеленський не раз пропонував лідеру РФ Володимиру Путіну провести особисту зустріч і вирішити спірні питання для завершення війни. У Кремлі пропонують Зеленському приїхати у Москву. Штучний інтелект назвав головні причини такої відповіді — і це не тільки бажання затягнути переговори.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Москва таким чином намагається нав'язати власні правила гри. Зазначає, що після пропозиції Володимира Зеленського провести зустріч на саміті G20 у Маямі Кремль фактично демонструє: саме він визначатиме місце і формат можливого діалогу.

Окремий розрахунок — показати, ніби не Путін іде назустріч Україні, а український президент змушений їхати до столиці країни-агресорки. Це може стати сильним пропагандистським символом для російської аудиторії.

ChatGPT також звертає увагу на контроль над самим переговорним процесом. Якщо зустріч відбудеться в Москві, Кремль отримує можливість впливати не лише на місце проведення, а й на атмосферу, порядок денний та трактування результатів.

Чат-бот Gemini бачить ще жорсткіший розрахунок. На його думку, приїзд українського президента до Москви може використовуватися російською пропагандою як символічна поразка України. Візит на територію держави-агресорки можна подати російській аудиторії як підтвердження того, що саме Москва диктує правила.

Крім того, Gemini наголошує на психологічному факторі. На нейтральній території сторони формально перебувають у більш рівних умовах. У Москві ж господар зустрічі отримує значно більше можливостей контролювати безпекове середовище та створювати додатковий тиск на опонента.

Є і міжнародний аспект. Gemini вважає, що прийом іноземного лідера в Москві дозволив би Путіну демонструвати, що Росія нібито не перебуває в ізоляції та залишається центром, куди приїжджають для вирішення глобальних питань.

Чат-бот Copilot робить акцент на перевірці готовності опонента до поступок. На його думку, жорстка вимога може бути своєрідним тестом: наскільки далеко Україна та її партнери готові зайти заради самого факту переговорів.

Одночасно Кремль демонструє внутрішній аудиторії нібито незламність і небажання поступатися. Ще одна мета — легітимізувати роль Москви як центру сили, де інші змушені домовлятися на її умовах.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в головному: вимога провести зустріч у Москві — це не лише про переговори. Йдеться про контроль, психологічний тиск, пропагандистський ефект і спробу нав'язати власні правила.

Відмінність — у розставлених акцентах. ChatGPT більше говорить про контроль над архітектурою переговорів, Gemini — про психологічний тиск і символіку, а Copilot — про тестування готовності опонента до поступок.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку максимальну поразку Путін готує Україні.



