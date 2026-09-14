Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал лидеру РФ Владимиру Путину провести личную встречу и решить спорные вопросы для завершения войны. В Кремле предлагают Зеленскому приехать в Москву. Искусственный интеллект назвал главные причины такого ответа – и это не только желание затянуть переговоры.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что Москва таким образом пытается навязать собственные правила игры. Отмечает, что после предложения Владимира Зеленского провести встречу на саммите G20 в Майами Кремль фактически демонстрирует, что именно он будет определять место и формат возможного диалога.

Отдельный расчет – показать, будто не Путин идет навстречу Украине, а украинский президент вынужден ехать в столицу страны-агрессорки. Это может стать мощным пропагандистским символом для русской аудитории.

ChatGPT также обращает внимание на контроль над переговорным процессом. Если встреча состоится в Москве, Кремль получает возможность влиять не только на место проведения, но и на атмосферу, повестку дня и трактовку результатов.

Чат-бот Gemini видит еще более жесткий расчет. По его мнению, приезд украинского президента в Москву может использоваться российской пропагандой как символическое поражение Украины. Визит на территорию государства-агрессорки можно подать российской аудитории в подтверждение того, что именно Москва диктует правила.

Кроме того, Gemini отмечает психологический фактор. На нейтральной территории стороны формально находятся в более равных условиях. В Москве же хозяин встречи получает гораздо больше возможностей контролировать среду безопасности и создавать дополнительное давление на оппонента.

Есть и международный аспект. Gemini считает, что прием иностранного лидера в Москве позволил бы Путину демонстрировать, что Россия вроде бы не находится в изоляции и остается центром, куда приезжают для решения глобальных вопросов.

Чат-бот Copilot делает упор на проверке готовности оппонента к уступкам. По его мнению, жесткое требование может быть своеобразным тестом: как далеко Украина и ее партнеры готовы зайти ради самого факта переговоров.

Одновременно Кремль демонстрирует внутренней аудитории якобы несокрушимость и нежелание уступать. Еще одна цель – легитимизировать роль Москвы как центра силы, где другие вынуждены договариваться на ее условиях.

В заключении все три чат-бота сходятся в главном: требование провести встречу в Москве — это не только о переговорах. Речь идет о контроле, психологическом давлении, пропагандистском эффекте и попытке навязать собственные правила.

Различие – в расставленных акцентах. ChatGPT больше говорит о контроле над архитектурой переговоров, Gemini – о психологическом давлении и символике, а Copilot – о тестировании готовности оппонента к уступкам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое максимальное поражение Путин готовит Украине.



