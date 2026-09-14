Путін змінив тактику ударів: яку максимальну поразку Кремль готує Україні

Російські війська уже декілька разів влучали поблизу КПП на кордоні України з європейськими країнами. Останній випадок трапився у неділю, 13 вересня, коли було уражено локомотив потягу поблизу пункту пропуску. Штучний інтелект проаналізував, яку ціль переслідує російський лідер Путін ударами по КПП.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT розглядає такі атаки як частину ширшої російської тактики. Йдеться про удари не тільки по військових об’єктах, а й по логістичних та економічних артеріях України.

Пункт пропуску — це не просто митниця. Через нього проходять вантажі, пальне, продовольство, гуманітарна допомога, експорт та імпорт. Навіть тимчасове пошкодження такого об’єкта здатне спричинити черги, перенаправлення транспортних потоків і додаткове навантаження на інші переходи.

Окремо ChatGPT бачить політичний розрахунок. Удари біля кордонів Молдови чи країн ЄС можуть демонструвати, що Москва готова наближати війну до території та інтересів європейських держав.

Головний задум — послабити українську логістику, ускладнити торгівлю та створити відчуття небезпеки навіть на західному кордоні.

Чат-бот Gemini зазначає, що одна з головних цілей — створити економічний і гуманітарний тиск на Україну. Після ударів по морській інфраструктурі, залізниці та інших шляхах автомобільні й річкові переходи залишаються важливими артеріями для експорту та цивільного руху.

Водночас Gemini бачить у таких атаках і дипломатичний сигнал сусіднім країнам.

Удари поблизу Молдови, Румунії чи Польщі можуть бути способом продемонструвати Заходу, що війна здатна створювати проблеми безпосередньо біля його кордонів.

Чат-бот Grok ще жорсткіше оцінює ситуацію. Зазначає, що Москва має одразу кілька цілей. Перша — тиснути на логістику, через яку Україна отримує товари, допомогу та забезпечує експорт. Друга — створювати страх серед людей і перевізників. Третя — перевіряти реакцію сусідніх держав.

Grok припускає, що удари біля Молдови можуть бути своєрідним тестуванням того, наскільки близько росія готова діяти до кордонів ЄС і якою буде відповідь Заходу.

Усі три чат-боти сходяться в головному: удари по КПП — че не випадковість, а стратегія росіян. Спільна версія — Росія намагається бити по українській логістиці та економіці й водночас створювати психологічний тиск.

Відрізняються акценти. ChatGPT більше говорить про економічну й політичну складову, Gemini — про логістичний та дипломатичний тиск, а Grok — про перевірку реакції Молдови та країн ЄС.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти РФ обстріляла в Україні 13 вересня.