У російських телеграм-каналах заявили, що дрони, що атакували Москву та область, запускалися із західних областей України — із Львівської та Рівненської. Про це пише про кремлівський канал SHOT, який заявляє, що безпілотники летіли у бік російських міст невеликими групами по 2-4 дрони.

«Це не попередження, а анонс»: яким двом областям варто готуватися до удару Росії

"При цьому раніше ЗСУ застосовували іншу тактику, запускаючи одразу велику групу БПЛА — від 10 і більше штук. Частина дронів знищується на кордоні.

Всього ж із вчорашнього вечора у столичному регіоні знищено 44 безпілотники. Попередньо атака триває", – пишуть російські пропагандисти.

Натомість керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко наголошує, що мешканцям цих двох областей – Львівської та Рівненської – найближчі дні варто подбати про свою безпеку та максимально реагувати на усі загрози.

"На місці Львову та Рівне я би вважав це не попередженням, а анонсом. Та найближчі тривоги провів в безпеці. Бо це – р*сня. Вона просто так нічого не каже. Тут вже виправдання наперед", – наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі Росія атакувала Одеську область дронами та балістикою. За даними ДСНС України, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали.

"В результаті атаки виникла пожежа в 5 торгових кіосках, яку пожежники оперативно ліквідували. Пошкоджено будинки готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинки культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів", – зазначають рятувальники. У Міноборони РФ зазначають, що били по "військових цілях", нібито у відповідь на удар по кримському Форосу, де загинули та постраждали "цивільні".