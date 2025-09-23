logo_ukra

BTC/USD

111973

ETH/USD

4147.74

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Це не попередження, а анонс»: яким двом областям варто готуватися до удару Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

«Це не попередження, а анонс»: яким двом областям варто готуватися до удару Росії

Росія анонсує удари по двох областях України

23 вересня 2025, 18:14 comments1386
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У російських телеграм-каналах заявили, що дрони, що атакували Москву та область, запускалися із західних областей України — із Львівської та Рівненської. Про це пише про кремлівський канал SHOT, який заявляє, що безпілотники летіли у бік російських міст невеликими групами по 2-4 дрони.

«Це не попередження, а анонс»: яким двом областям варто готуватися до удару Росії

«Це не попередження, а анонс»: яким двом областям варто готуватися до удару Росії

"При цьому раніше ЗСУ застосовували іншу тактику, запускаючи одразу велику групу БПЛА — від 10 і більше штук. Частина дронів знищується на кордоні.

Всього ж із вчорашнього вечора у столичному регіоні знищено 44 безпілотники. Попередньо атака триває", – пишуть російські пропагандисти.

Натомість керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко наголошує, що мешканцям цих двох областей – Львівської та Рівненської – найближчі дні варто подбати про свою безпеку та максимально реагувати на усі загрози.

"На місці Львову та Рівне я би вважав це не попередженням, а анонсом. Та найближчі тривоги провів в безпеці. Бо це – р*сня. Вона просто так нічого не каже. Тут вже виправдання наперед", – наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі Росія атакувала Одеську область дронами та балістикою. За даними ДСНС України, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали.

"В результаті атаки виникла пожежа в 5 торгових кіосках, яку пожежники оперативно ліквідували. Пошкоджено будинки готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинки культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів", – зазначають рятувальники. У Міноборони РФ зазначають, що били по "військових цілях", нібито у відповідь на удар по кримському Форосу, де загинули та постраждали "цивільні".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини