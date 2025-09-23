В российских телеграм-каналах заявили, что атаковавшие Москву и область дроны запускались из западных областей Украины — из Львовской и Ровенской. Об этом пишет о кремлевском канале SHOT, который заявляет, что беспилотники летели в сторону российских городов небольшими группами по 2-4 дрона.

«Это не предупреждение, а анонс»: каким двум областям следует готовиться к удару России

"При этом ранее ВСУ применяли другую тактику, запуская сразу большую группу БПЛА – от 10 и более штук. Часть дронов уничтожается на границе. Всего же со вчерашнего вечера в столичном регионе уничтожены 44 беспилотника. Предварительно атака продолжается", – пишут российские пропагандисты.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечает, что жителям этих двух областей — Львовской и Ровенской — ближайшие дни стоит позаботиться о своей безопасности и максимально реагировать на все угрозы.

"На месте Львова и Ровно я считал бы это не предупреждением, а анонсом. Но ближайшие тревоги провел в безопасности. Потому что это – песня. Она просто так ничего не говорит. Здесь уже оправдание вперед", – подчеркивает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью Россия атаковала Одесскую область дронами и баллистикой. По данным ГСЧС Украины, погибла одна женщина, еще три человека пострадали.

"В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены дома гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей", – отмечают спасатели. В Минобороны РФ отмечают, что избивали по "военным целям", якобы в ответ на удар по крымскому Форосу, где погибли и пострадали "граждане".