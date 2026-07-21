«Це не конфлікт Сирського і Федорова»: Зеленського присоромили через справжню причину протестів

Протести, що спалахнули після кадрових змін у Міністерстві оборони, стали наслідком невдалих рішень влади, а не особистого конфлікту між окремими посадовцями. Таку думку висловив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

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За словами експерта, відправною точкою нинішньої кризи стало рішення про звільнення Михайла Федорова, яке, на його переконання, запустило хвилю суспільного невдоволення.

"Це стало результатом тих помилок, які були зроблені ще 10 днів тому. У нас була працююча система, не ідеальна, але вона приносила хороший результат", – зазначив Фурса.

Він вважає, що навіть можлива відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не стане остаточним виходом із ситуації.

"Насправді, напевно, буде відставка Сирського. Але якщо люди продовжать протестувати, то, можливо, навіть повернуться до питання повернення Федорова", – сказав економіст.

Фурса також переконаний, що суспільству нав'язують спрощене бачення проблеми, зводячи її лише до боротьби між окремими посадовцями.

"Це хибне протиставлення. Протест не має обирати між Сирським і Федоровим", – наголосив він.

На думку економіста, конфлікти між керівниками є природними, однак вони мають вирішуватися в межах ефективної системи державного управління та цивільного контролю над армією.

"Протистояння – це нормально. Для цього і потрібен цивільний контроль, бо один із базових стандартів НАТО – це цивільний контроль над Міністерством оборони", – пояснив Фурса.

Водночас він назвав кадрові рішення влади стратегічною помилкою.

"Необґрунтована відставка уряду стала величезною помилкою і призвела до всіх цих процесів. Ми зараз всі разом стали набагато слабшими", – заявив економіст.

Підсумовуючи, Фурса наголосив, що політична криза не завершиться лише кадровими перестановками.

"Це результат помилки. Помилки не протестувальників, а помилки Зеленського. Помилка в тому, що він звільнив саме Федорова", – резюмував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше за тривалий час публічно відреагував на критику та опублікував програмну колонку, у якій пояснив власне бачення війни й розподілу відповідальності між військовим і політичним керівництвом. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що поява цього тексту є важливим політичним сигналом.