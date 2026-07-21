«Это не конфликт Сырского и Федорова»: Зеленского пристыдили из-за настоящей причины протестов

Вспыхнувшие после кадровых изменений в Министерстве обороны протесты стали следствием неудачных решений власти, а не личного конфликта между отдельными чиновниками. Такое мнение высказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

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По словам эксперта, отправной точкой нынешнего кризиса стало решение об увольнении Михаила Федорова, которое, по его убеждению, запустило волну общественного недовольства.

"Это явилось результатом тех ошибок, которые были сделаны еще 10 дней назад. У нас была работающая система, не идеальная, но она приносила хороший результат", — отметил Фурса.

Он считает, что даже возможная отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не станет окончательным выходом из ситуации.

"На самом деле, наверное, будет отставка Сырского. Но если люди продолжат протестовать, возможно, даже вернутся к вопросу возвращения Федорова", — сказал экономист.

Фурса также убежден, что обществу навязывают упрощенное видение проблемы, сводя ее только к борьбе между отдельными чиновниками.

"Это ложное противопоставление. Протест не должен выбирать между Сырским и Федоровым", – подчеркнул он.

По мнению экономиста, конфликты между руководителями естественны, однако они должны решаться в рамках эффективной системы государственного управления и гражданского контроля над армией.

"Противостояние – это нормально. Для этого и нужен гражданский контроль, потому что один из базовых стандартов НАТО – это гражданский контроль над Министерством обороны", – пояснил Фурса.

В то же время он назвал кадровые решения властей стратегической ошибкой.

"Необоснованная отставка правительства стала огромной ошибкой и привела ко всем этим процессам. Мы сейчас все вместе стали гораздо слабее", – заявил экономист.

Подытоживая, Фурса подчеркнул, что политический кризис не завершится только кадровыми перестановками.

"Это результат ошибки. Ошибки не протестующих, а ошибки Зеленского. Ошибка в том, что он уволил именно Федорова", – резюмировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые за длительное время публично отреагировал на критику и опубликовал программную колонку, в которой объяснил собственное видение войны и распределения ответственности между военным и политическим руководством. Политолог Игорь Рейтерович считает, что появление этого текста является важным политическим сигналом.