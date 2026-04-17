“Це не герой і війни немає”: у Чернівцях стався скандал під час похорону військового

У Чернівцях 7 квітня під час супроводу кортежу “на щиті”, яким проводжали в останню путь загиблого українського військового, стався конфліктний інцидент.

Скандал на похоронах військового у Чернівцях

Під час руху похоронної процесії більшість людей зупинялися, щоб віддати шану полеглому захиснику. Йдеться про військового, який був єдиним сином у матері. Водночас один із чоловіків не лише проігнорував кортеж, а й висловився зневажливо щодо загиблого.

За словами очевидців, він заявив, що це “не герой України”, а також заперечував сам факт війни. Такі слова викликали обурення серед присутніх.

Після інциденту з чоловіком провели профілактичну бесіду військовослужбовці. Згодом він записав відеозвернення, у якому визнав свою провину.

У своєму зверненні чоловік зазначив, що усвідомив помилковість своїх висловлювань і перепросив за сказані слова та власну поведінку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к лінічний психолог Володимир Багненко звернув увагу на те, що спілкування з військовими, особливо тими, хто повернувся з фронту або пережив травматичний досвід, потребує особливої обережності, поваги та розуміння.

За його словами, існує низка фраз, які цивільні часто використовують із добрими намірами, однак насправді вони можуть викликати зворотний ефект — недовіру, роздратування або навіть агресію. Зокрема, слова про те, що співрозмовник “розуміє”, через що пройшов військовий, можуть сприйматися як знецінення досвіду, адже людина без бойового досвіду не може повністю відчути ці переживання. Подібну реакцію викликають і заклики “забути минуле” або “рухатися далі”, оскільки травматичний досвід не зникає сам по собі та залишає глибокий слід у психіці.

